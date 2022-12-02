Лагеря ГУЛАГ НКВД на территории Восточного Казахстана

Необходимость изучения советской тюремно-лагерной системы вряд ли нуждается в обосновании. Именно здесь в наибольшей степени выявляются механизмы тоталитарного режима. Устройство и функционирование специализированных карательных институций в какой-то мере открывают нам и механику самого террора, его установки и последствия.

Изучение советских лагерей имеет длительную историографическую традицию, заслуживающую отдельного и подробного анализа. Однако при этом мы так до сих пор и не знаем в точности, сколько же было лагерей в Союзе, где они находились, как они возникали и умирали, чем занимались и сколько заключённых содержалось в каждом из них (даже базовый термин лагеря до сих пор употребляется крайне расплывчато, соответствуя в различных описаниях объектам самого разного уровня – от отдельного лагерного пункта до региональной лагерной агломерации).

Официально система объединяла 53 лагерных управления с тысячами лагерных отделений и пунктов, 425 колоний, а также более 2000 спецкомендатур.

На территории Казахстана было создано 11 лагерей Главного управления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ): АЛЖИР, Карлаг, Дальний, Степной, Песчаный, Камышлаг, Актюбинский, Джезказганлаг, Петропавловский, лагерь Кингир и Усть-Каменогорский (исправительно-трудовые, особые и проверочно-фильтрационные).

На территории Восточного Казахстана официально находилось три лагеря – № 347, 45, Строительство 790 (Ермаковлаг).

В фондах Государственного архива Восточно-Казахстанской области (ГАВКО) находятся документы о заключённых военнопленных (немцы, японцы) на территории лагерей № 347 Лениногорский (09.06.1945–13.08.1949) – 10 отделений и № 45 Усть-Каменогорский. Сохранились документы с указанием мест размещения лагерей, схемы размещения, описи имущества и построек, списки военнопленных и списки умерших, схемы и данные расположения кладбищ и списки похороненных на них.

Отделения лагеря № 347 размещались в городе Лениногорске (ныне – Риддер), 3-е отделение (09.06.1945 – 03.03.1947) находилось в Зыряновске (ныне – Алтай), 4-е (09.06.1945 – 04.02.1948) в селе Белоусовка, 5-е (09.06.1945 – 04.02.1948) в окрестностях Усть-Каменогорска, 6-е (09.06.1945 – 04.02.1948) и 8-е (09.06.1945 – 04.02.1948) отделения в Лениногорске, 9-е (09.06.1945 – 04.02.1948) отделение в селе Ерофеевка, 7-е (09.06.1945 – 04.02.1948) и 10-е (? – 13.08.1949) в Усть-Каменогорске.

Три месяца существовал в Лениногорске лагерь № 528 (01.07.1945 – 17.10.1945). В январе 1945 года был образован лагерь № 45, ликвидирован в октябре 1947 года. Лагерь № 45 состоял из пяти лагерных отделений. (Лаготделение № 1 – с. Заульбинка Кировского района; Лаготделение № 2 – п. Лесозавод Кировского района; Лаготделение № 3 – п. Белоусовка Кировского района; Лаготделение № 4 – п. Стройплощадка Кировского района; Лаготделение № 5 – на окраине Зыряновска).

При изучении численности заключённых, времени существования и дислокации лагерей на территории Восточного Казахстана отмечается плохая сохранность лагерной документации, ведомственная разобщённость лагерей и лагерных отделений, недолговечность существования многих из них, а также частая смена дислокации.

В 462 фонде Государственного архива Восточно-Казахстанской области есть подробные статистические данные о движении (прибытие и убытие) спецпоселенцев (ежемесячные, ежеквартальные, годовые) до 1955 года. «Повагонные списки спецпереселенцев» (март 1944 – октябрь 1956 г.), «Списки ссыльных и высланных спецпоселенцев на территорию ВКО» (по состоянию на 1947 г.) дают качественную информацию о движении спецконтингента.

При работе с базами данных интернет-ресурсов и российских архивов была получена информация о нахождении на территории Восточного Казахстана лагеря «Строительство 790 и ИТЛ» (Ермаковлаг), деятельность которого осуществлялась в период 1951–1953 годов. Располагался лагерь на станции Аврора Туркестано-Сибирской железной дороги (Шемонаихинский район ВКО).

В оперативном командовании лагерь при Строительстве 790 подчинялся Главному управлению лагерей промышленного строительства (ГУЛПС). 18 апреля 1952 года лагерю была присвоена первая степень секретности, выезд из зоны разрешался только под подписку о неразглашении.

Ермаковское лагерное отделение (Ермаковлаг) было организовано 14 мая 1953 г. в результате переименования Строительства 790 и ИТЛ, располагалось изначально в районе станции Аврора, затем – в Усть-Каменогорске. В оперативном командовании Ермаковское ЛО подчинялось ГУЛАГ Министерства юстиции. 20 сентября 1953 года, спустя несколько месяцев после открытия лагеря, вышел приказ о его ликвидации.

Труд заключённых лагеря использовался для обслуживания Строительства 790 (промышленное строительство), проведения буровых работ, строительства линий электропередачи, обслуживания бетонного завода и песчаного карьера, железнодорожного строительства, проведения погрузочно-разгрузочных работ, а также для строительства служебных и казарменных помещений для частей Главного управления вневедомственной охраны Министерства государственной безопасности на комбинате 820 (Ульбинский металлургический завод/Комбинат № 820).

По данным архивов, здесь содержалось 2 715 заключённых, из которых 476 – за к/р преступления.

Архив Строительства 790 и ИТЛ, в дальнейшем Ермаковского ЛО, хранился в Центральном государственном архиве Казахской ССР и в УИТЛК МВД Казахской ССР, часть документов при ликвидации лагерного отделения была передана в ЛО № 16 УМВД по Восточно-Казахстанской области, дислоцировавшееся в Усть-Каменогорске.

При изучении дислокации лагеря на территории Восточного Казахстана в фондах архива ВКО обнаружены данные о структуре, содержании, месте расположения.

В рамках устного разговора с жителями на станции Аврора выявлена информация об истории деятельности лагерного отделения. Так, установлено, что заключённые лагеря были задействованы в строительстве Первомайского химико-металлургического завода (Глубоковский район, сейчас территория отнесена к Шемонаихинскому району).

По воспоминаниям старожилов выяснилось, что на станцию (дополнительный разъезд) привозили заключённых и сразу этапировали на территорию завода.

На территории строящегося предприятия располагались бараки (17 на территории и три вне, два барака для охраны). Сейчас на территории завода нет остатков данных строений, но в закрытых фондах ГАВКО схемы размещения заключённых сохранились.

Осуждённых привозили по разнарядкам ГУЛАГ из разных мест заключений Союза. Обнаружены списки конвоируемых из лагеря Строительство 790 на момент закрытия (временно они находились в Лагерном отделении № 16), так из 49 человек (один из этапов) – 34 по 58 статье (сентябрь 1953 года).

Архивы хранят большой пласт информации о событиях ХХ века и имена несправедливо осуждённых. В этом мате-

риале дана обобщённая характеристика архивных источников. Необходима дополнительная работа по рассекречиванию специальных фондов и реабилитации пострадавших.

Н. Л. Краснобаева, к.и.н., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского центра «Алтайтану» ВКУ им. С. Аманжолова