Квартирный вопрос на контроле

Новая школа и больница появятся в Риддере, а также жильё для многодетных семей.

Это стало известно в ходе рабочей поездки главы региона Даниала Ахметова в Риддер, где он посетил ряд социально значимых объектов. Напомним, в этом году в моногороде начато строительство новой школы на 600 мест. В ближайшие два года также будет построена новая больница на 140 мест, с поликлиникой на 500 посещений.

К слову, завершён капитальный ремонт третьего корпуса районной больницы. Из-за недобросовестного отношения к работе некоторых должностных лиц и организаций объект простаивал 2,5 года! Но благодаря новой подрядной организации работа завершена в короткий срок, с хорошим качеством.

– Наконец-то Риддер получил полностью отремонтированное, современное, обеспеченное необходимым оборудованием инфекционное отделение, – подчеркнул Даниал Ахметов. – Также хочу отметить, что в городе 1400 человек состоят в очереди на получение жилья. Сорок из них – представители многодетных семей. Поэтому крайне важно приступить к строительству жилых домов в Риддере. В этой связи в следующем году будет начато возведение минимум четырёх многоэтажных домов. Средства будут выделены.

Также аким области заверил риддерцев, что во второй половине этого года будет построено десять одноэтажных домов по офтейк-контракту. Здесь необходимо пояснить, что офтейк – это некое соглашение о продаже или закупке товара, который ещё не произведён, однако производитель планирует добыть нужное сырьё и заключает договорённость с отдельными компаниями, которые соглашаются выбрать определённое количество этого товара. Иными словами, это заблаговременная гарантия, предполагающая условие «бери или плати».

– В данном случае это 20 квартир для многодетных и малообеспеченных семей, – добавил аким области. – Если строительная компания выполнит свои обязательства качественно и в срок, то мы заключим контракт на строительство ещё десяти домов. Так 40 многодетных и малообеспеченных семей получат жильё.

Стоит отметить, что в настоящее время медицинским организациям города требуется 17 врачей. Как только акимат найдёт необходимых специалистов, начнётся строительство жилья для них.

– Для решения жилищного вопроса поручено выкупить пустующие дома, которые не завершены, – сказал Даниал Ахметов. – Будем достраивать и решать вопрос по очерёдности. Также будут реализованы проекты по водоснабжению и реконструкции мостов.

Ева Ким

Фото пресс-службы акима ВКО

Риддер