Курбан айт в режиме онлайн

С 20 по 22 июля казахстанцы отметят священный праздник Курбан айт. Уже второй год из-за карантинных ограничений празднование проходит в онлайн-режиме.

Главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону Ермек Мукатай сообщил, что 20 июля, в первый день Курбан айта, в Восточном Казахстане праздничная молитва «Айт намаз» пройдёт на открытом воздухе, в 7 часов утра, на территориях, прилегающих к мечетям области, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Обряд жертвоприношения будет проводиться через сайт Духовного управления мусульман Казахстана qurban2021.kz.

– Сайт будет работать все три дня праздника Курбан айт, то есть до 12.00 22 июля. Граждане, желающие принести жертву, могут заказать услугу в этот период. Также с 17 июля через данный сайт нуждающиеся семьи смогут подать заявку на жертвенное мясо. Доставлять мясо нуждающимся будут волонтёры, – отметил Ермек Мукатай.

Кроме того, вступило в силу Постановление главного государственного санитарного врача области, которое регламентирует проведение религиозного праздника в условиях карантина.

Положения документа пояснил руководитель Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Канат Турдиев.

– Согласно документу с 20 по 22 июля в Восточном Казахстане запрещено проведение мероприятий с массовым скоплением людей во всех организациях, независимо от форм собственности, а также в частных домовладениях. Запрещается реализация скота с автомашин и в частных домовладениях, организация и проведение забоя, кроме мест, определённых местными исполнительными органами, – подчеркнул он.

Помимо этого, с 19 по 22 июля будет приостановлена работа убойных цехов и рынков по реализации животных, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота, кроме тех, которые осуществляют жертвоприношение в онлайн-режиме по решению местных исполнительных органов.

Главный имам ДУМК по Усть-Каменогорскому региону и главный санитарный врач области обратились к верующим с просьбой соблюдать карантинные меры, не собираться большими компаниями, отметить праздник в кругу семьи.

Дарья Антон

Фото из открытых источников