Культурный поход  

Солдаты пограничной службы обогатили свои знания о трудах выдающегося мыслителя Востока, а также по истории Зайсанского района.

В этом году исполняется 1150 лет со дня рождения учёного-энциклопедиста, философа Абу Насра аль-Фараби, оставившего бесценное культурное и духовное наследие.

В честь этого знаменательного события пограничники

Зайсанского района посетили районную библиотеку и историко-краеведческий музей, где их вниманию представили подробную информацию о биографии второго учителя после

Аристотеля.

В стенах библиотеки для посетителей провели мероприятие «Юбилей великих». Библиотекарь Жанна Салыкбаева ознакомила их с различными изданиями об исследованиях аль-Фараби, отрывками из научных трудов. Читатели проявили большой интерес к представленным книгам.

Так как среди солдат есть уроженцы разных регионов Казахстана, каждому было интересно узнать больше о месте службы. Поэтому следующим пунктом посещения стал Зайсанский историко-краеведческий музей.

В нём гостей встретил сотрудник музея Нурлыбек Калибаев. Он рассказал пограничникам о значимости представленных экспонатов. Среди них – предметы быта, которые использовали люди, жившие на берегу реки Жеменей с 1864 года.

Кроме того, Нурлыбек Калибаев поделился планами по созданию музея под открытым небом.

Гульжан Естаева

Зайсанский район