Культурный поход  

К 1150-летию Аль-Фараби

Солдаты пограничной службы обогатили свои знания о трудах выдающегося мыслителя Востока, а также по истории Зайсанского района. Культурный поход  

В этом году исполняется 1150 лет со дня рождения учёного-энциклопедиста, философа Абу Насра аль-Фараби, оставившего бесценное культурное и духовное наследие. 

В честь этого знаменательного события пограничники 
Зайсанского района посетили районную библиотеку и историко-краеведческий музей, где их вниманию представили подробную информацию о биографии второго учителя после 
Аристотеля. 

В стенах библиотеки для посетителей провели мероприятие «Юбилей великих». Библиотекарь Жанна Салыкбаева ознакомила их с различными изданиями об исследованиях аль-Фараби, отрывками из научных трудов. Читатели проявили большой интерес к представленным книгам. 

Так как среди солдат есть уроженцы разных регионов Казахстана, каждому было интересно узнать больше о месте службы. Поэтому следующим пунктом посещения стал Зайсанский историко-краеведческий музей. 

В нём гостей встретил сотрудник музея Нурлыбек Калибаев. Он рассказал пограничникам о значимости представленных экспонатов. Среди них – предметы быта, которые использовали люди, жившие на берегу реки Жеменей с 1864 года. 

Кроме того, Нурлыбек Калибаев поделился планами по созданию музея под открытым небом. 

Гульжан Естаева 

Зайсанский район 

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