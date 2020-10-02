Кристально чистая, без хлора 

В Усть-Каменогорске завершается крупный проект по реконструкции Октябрьского водозабора.

Водозабор «Октябрьский» обеспечивает питьевой водой более 45 тысяч человек, проживающих в Ульбинском районе города. С 1958 года, когда объект ввели в эксплуатацию, он не подвергался ни реконструкции, ни капитальному ремонту. Поэтому потребность в обновлении назрела давно.

Договор на проведение работ заключили два года назад, в апреле 2018 года. Этот масштабный проект финансировался из трёх источников: из бюджета Республики Казахстан, на кредитные средства от Европейского банка реконструкции и развития, а также из собственных средств предприятия ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал».

По договору завершить все строительно-ремонтные работы планируется в ноябре этого года.

– На базе старого водозабора проводится полная модернизация, – рассказывает директор «Өскемен Водоканал» Ержан Аубакиров. – Произведён вынос скважинного водозабора на берег реки Иртыш за пределы существующей площадки. Теперь площадка для водозабора располагается отдельно. Она огорожена, построены семь скважин и семь павильонов с новым современным оборудованием.

Также протянуты водоводы с площадки первого подъёма на площадку второго подъёма, где тоже провели полную реконструкцию. Построены новые резервуары чистой воды, что позволило увеличить её объемы. Также построена и готова к работе новая современная насосная станция второго подъёма.

Главная задача – обеспечить бесперебойное водоснабжение и уменьшить потери, привести качество воды в соответствие с требованиями санитарных норм, снизить эксплуатационные расходы, а также риск возникновения неисправностей оборудования.

Одно из важных новшеств – после реконструкции работа водозабора будет осуществляться в автоматическом режиме, что значительно облегчит его эксплуатацию.

– Так как теперь объект полностью автоматизирован, все данные с него будут сразу поступать непосредственно в нашу Центральную диспетчерскую службу, – объясняет начальник производственно-технического отдела «Өскемен Водоканал» Наталья Лукерина. – Они будут выводиться прямо на пульт, где установлена специальная система, аккумулирующая всю информацию о работе водозабора.

К тому же оборудование сможет автоматически перестраиваться на тот объем воды, который необходим потребителям в разные периоды времени. То есть насосы смогут регулировать подачу воды в зависимости от требуемого объёма.

– Всё оборудование смонтировано, сейчас идет процесс пуска и наладки, – поделился Ержан Аубакиров. – Самое главное, теперь мы обеспечим бесперебойную и надёжную подачу воды населению. Ведь при эксплуатации старого водозабора гарантировать, что всё будет чётко работать ещё 50 лет, было невозможно.

Важно отметить, после реализации проекта улучшится и качество воды. Все скважины выведены на территорию побережья реки Иртыш, где пробурены артезианские скважины.

– Устаревший метод хлорирования воды будет исключен. После запуска обеззараживание обеспечит современная установка с применением гипохлорита натрия, посредством электролиза очищенной соли, – объясняет Наталья Лукерина. – Этот метод безопаснее, так как исключает возникновение аварийных ситуаций с хлором.

В настоящее время все преду—смотренные проектом строительно-монтажные работы по реконструкции Октябрьского водозабора завершены. Оборудование установлено, сейчас его тестируют, проверяют подключение, проводят пробные запуски. Постепенно, в течение месяца, запустят в работу.

В «Өскемен Водоканал» заверили, что реализация проекта не приведёт к увеличению тарифов. А его результаты потребители смогут оценить уже в конце осени.

Дамир Омаров

Ануар Тюлюбаев