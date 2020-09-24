Красиво и уютно 

В Риддере завершено строительство еще двух социальных объектов в рамках программы «Дорожная карта занятости».

Сданы в эксплуатацию объект по благоустройству территории между Дворцом культуры и управлением ТОО «Казцинк» и сквер в 7-м районе города.

Заказчиком выступил отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера. Работы выполнила подрядная организация ТОО «МВКС АВАНГАРД» под руководством Ержана Тулегенова.

По информации акимата моногорода, стоимость работ по благоустройству территории за дворцом культуры составила 35 млн 299 тыс. тенге. Было создано 15 рабочих мест, восемь из них – по направлению из центра занятости. Началось строительство в начале мая текущего года и завершилось к концу лета. Здесь уложен новый асфальт, установлены лавочки, осуществлена реконструкция фонтана, проведены другие работы. Одним словом, созданы все условия для комфортного отдыха горожан.

– Я живу недалеко, поэтому часто сюда прихожу с детьми погулять, им здесь очень нравится – рассказала местная жительница Лариса Ананьева. – Скверик стал уютным и красивым, хотим сказать за это большое спасибо руководству области и нашего города.

Если в центре города проводились работы по благоустройству и реконструкции, то место для отдыха горожан в спальном районе появилось на пустом месте в буквальном смысле слова.

По словам руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Риддера Куата Мухамедчинова, территорию сначала очистили от мусора, затем начались строительные работы. Стоимость объекта – 32 миллиона тенге. Работу здесь получили 15 человек.

– Идея создать на этом месте такую площадку у нас была давно, – поделился Куат Мухамедчинов. – Из-за отсутствия финансирования не было возможности начать строительство. Но благодаря программе «Дорожная карта занятости» нашу задумку воплотили в реальность.

По словам жителей 7-го района города, на этом месте был пустырь. Сейчас это их излюбленное место отдыха. Здесь оборудована детская площадка, мини-сцена, установлены спортивные снаряды для воркаута, скамейки, уложена брусчатка. Кроме того, в сквере появилась большая надпись «I love Ridder», куда часто приходят молодые люди, чтобы сфотографироваться.

Как отметили в городском акимате, в целях предотвращения высвобождения работников и обеспечения занятости населения разработана «Дорожная карта занятости» на 2020 – 2021 годы, включающая антикризисные меры, направленные на создание новых рабочих мест.

Так, в текущем году для обеспечения занятости населения в г. Риддер в рамках «Дорожной карты занятости» на 2020 – 2021 годы реализуется 34 проекта на сумму 1 млрд

2 млн 793 тыс. тенге. В том числе 22 проекта капитального и текущего ремонта объектов социально-культурной сферы, благоустройства города, 12 проектов ремонта объектов жилищно-коммунальной сферы и транспортной инфраструктуры.

Одной из основных целей реализации «Дорожной карты занятости» является создание новых рабочих мест и обеспечение доходов населения.

С начала реализации программы в Риддере было создано 390 дополнительных рабочих мест, в том числе через центр занятости трудоустроено 202 человека, из них молодежи – 38 человек. На сегодняшний день создано 14 постоянных рабочих мест, всего до конца реализации проектов будет создано 30 постоянных рабочих мест. Размер оплаты труда составляет 85 тысяч тенге и выше.

По заказу ОВП

города Риддера

Ерик Абитов

Ануар Тюлюбаев

Риддер