Красиво, безопасно и тепло

Ещё одно учреждение образования Усть-Каменогорска полностью преобразилось.

В новом учебном году учеников Меновновской средней школы ждёт обновлённое здание. В рамках программы «Дорожная карта занятости» на ремонт и благоустройство школы был выделен 31 миллион тенге. На эти средства отремонтировали крышу, обновили электропроводку, заменили окна и привели в порядок туалеты.

Текущий ремонт (замена) мягкой кровли был проведён на площади 1500 квадратных метров – это примерно третья часть от всей школьной крыши.

– Кровля была отремонтирована на самом проблемном участке – у нас протекали три кабинета и спортивный зал, – рассказывает директор Меновновской средней школы Любовь Лихачёва. – Когда шли дожди, то с крыши чуть ли не ручьём лилась вода. После ремонта технадзор кровлю проверил, сейчас все отлично.

В коридорах и классах первого и второго этажей школы, а также в мини-центре не просто поменяли проводку, но и установили современные энерго-сберегающие светильники.

– Теперь мы обеспечили качественным освещением всю школу, – отметила Любовь Лихачёва.

В школьных туалетах установили новую сантехнику, оборудовали кабинки.

– Этот ремонт – очень долгожданный, ведь с момента ввода школы в эксплуатацию, то есть с 1972 года, в туалетах ни разу не было капитального ремонта, – рассказывает директор школы. – Теперь в учреждении оборудованы современные туалеты, с новой сантехникой и красивым кафелем. Также были установлены питьевые фонтанчики для детей.

Современные окна во всех учебных кабинетах и коридорах – тоже предмет особой гордости, ведь старые простояли здесь 48 лет.

– Установлено 79 новых пластиковых окон. Старые были уже деформированы, их нужно было постоянно красить, утеплять, – вспоминает Любовь Лихачёва. – Теперь осталось только заменить пять торцевых окон и стеклоблоки на лестничных клетках.

Из местного бюджета было выделено 2,5 миллиона тенге – на эти деньги заменили окна в трёх кабинетах, частично заменили водопровод и оборудовали четыре новые современные раковины.

Директор школы отметила, что за короткое время подрядчиком проделана колоссальная работа.

– Благодаря проекту «Дорожная карта занятости» удалось решить многие проблемы, но самое главное – нам удалось создать комфортные и безопасные условия для наших детей, – говорит Любовь Лихачёва.

Говоря о безопасности, стоит упомянуть, что в школе установлено дополнительно 14 видеокамер, на это было выделено дополнительно 790 тысяч тенге.

Благодаря реализации проекта по ремонту Меновновской средней школы было обеспечено работой тринадцать человек.

Дамир Омаров

Дмитрий Франчук