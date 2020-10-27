Край мёда и молока 

Перспективы

Свои достижения в сфере сельского хозяйства жители Катон-Карагайского района ежегодно демонстрируют на сельскохозяйственных ярмарках. Продукция мараловодов, пчеловодов и кумысоделов района имеет огромный спрос среди населения области и столицы. Край мёда и молока 

Об итогах социально-экономического развития Катон-Карагайского района, а также намеченных перспективах подробно рассказал аким Катон-Карагайского района Ренат Курмамбаев. 

Помимо красочной природы район славится тем, что на его территории успешно развивается одна из редких отраслей сельского хозяйства – пантовое мараловодство. В этой сфере заняты 11 хозяйств, в которых содержат свыше четырёх тысяч маралов и пятнистых оленей, из них шесть хозяйств имеют статус племенных.  

Ежегодно в районе производится в пределах четырёх тонн сырых или двух тонн консервированных пантов. В селе Аксу функционирует мини-цех АО «Аксу ДЭЕН» по переработке продукции мараловодства в биологически активные добавки, с применением пантов, мёда и дикорастущих трав. Такую же продукцию выпускают и реализуют по Казахстану крестьянские хозяйства «Катон-Карагайский олений парк» и «Баян». 

Популярный Катон-Карагайский мёд производят 343 пчеловодческих хозяйства. Они ежегодно получают 350-400 тонн продукции. Стабильно в районе развивается производство кумыса, который в период пандемии стал еще более востребованным. Ежегодно 70 крестьянских хозяйств и ЛПХ готовят более 400 тонн этого целебного напитка и реализуют в торговых точках области и республики. 

Животноводство в районе является доминирующей и многопрофильной отраслью. В этом году объем производства мяса всех видов скота и птицы составил 7,6 тыс. тонн в живом весе, 38,6 тыс. тонн молока и 6,5 млн штук яиц. К слову, с начала года 16 многодетных семей получили 55 млн тенге целевых кредитов в рамках программы «Еңбек» на развитие животноводства. 

По государственной программе «Сыбага» в текущем году из племенных хозяйств области и республики сельхозформирования района закупили 42 племенных бычка-производителя, 12 голов маточного поголовья КРС породы абердин-ангус и 20 голов племенного маточного поголовья КРС мясомолочного направления симментальской породы. 

С мая по июль предприятие «Молочный экспресс» из Усть-Каменогорска закупило 77,1 тонны молока из личных подворий сел СолоновкаМалонарымкаАлтынбелЕгындыУлкен Нарын, Кокбастау. Как сообщил Ренат Курмамбаев, ежедневно владельцы личных подсобных хозяйств сельских округов сдавали этому предприятию до 1,5 тонны молока. 

– Однако с 1 августа закуп молока был приостановлен, поскольку из-за природно-климатических условий пастбищные угодья практически выгорели. В результате этого объемы сдачи молока снизились, – отметил Ренат Курмамбаев. 

Несмотря на это, круглогодично ТОО «Турайда» района Алтай закупает из личных подсобных хозяйств Ново-Поляковского сельского округа молоко по цене 80 тенге за литр. Ежедневный сбор составляет 1,5 тонны. 

Для увеличения закупа молока у населения в сёлах Солоновка и Малонарымка на базе крестьянского хозяйства «Кайрат» и сельскохозяйственного производственного кооператива  «Ағайындылар» в следующем году запланировано создание молочно-товарных ферм. Годовое производство составит 80 и 100 тонн молока для сдачи на молокоперерабатывающие предприятия области. Будет продолжена работа по закупу молока из личных подворий Ново-Поляковского сельского округа. 

Особое внимание власти региона обратили на развитие приграничных сёл. По инициативе акима области Даниала Ахметова утверждена пятилетняя Комплексная программа развития приграничных сельских округов. За это время в Катон-Карагайском районе должны осуществить 192 проекта на 24 млрд тенге. В этом году уже завершена реализация 76 проектов по государственным программам «Ауыл-ел бесігі», «Дорожная карта занятости», «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», «Дорожная карта бизнеса».  

В районе ведётся планомерная работа по развитию малого и среднего бизнеса. В текущем году открыты: цех по производству талкана, ателье по пошиву одежды из войлока в национальном стиле, цех по переработке шкур и шерсти. 

Из года в год растёт количество туристов, которые посещают Катон-Карагай. Основным туристским интересом по праву считается гора Белуха. Самая высокая вершина Алтая манит к себе туристов и альпинистов. Также среди достопримечательностей района следует упомянуть уникальные Рахмановские ключи и Берельские курганы. 

По словам акима района, в этом году за счёт развития внутреннего туризма количество туристов увеличилось в два раза. По мнению Рената Курмамбаева, во многом этому способствуют лечебный воздух и экологически чистые продукты. Большинство людей посещают Катон-Карагай с целью оздоровления и реабилитации организма.  

В целом, в сфере туризма в районе предоставляют свои услуги отдыхающим санаторий «Рахмановские ключи», 12 пантолечебниц, пять гостиниц и 12 гостевых домов. Кроме того, ведётся строительство базы отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища. В настоящий момент полностью построены домики, столовая. Продолжается обустройство бассейна. Запустить этот проект планируют уже в 2021 году.  

Также в настоящее время выполняются работы по расширению оздоровительного комплекса «Баян», строительству лечебно-оздоровительного комплекса на 60 мест в селе Топкайынпантолечебницы на 100 мест. 

Особой радостью для жителей Катон-Карагайского района станет предстоящее в этом году новоселье многодетных семей, состоящих в очереди на получение жилья. В селе Улкен Нарын за счет инвестиций частного застройщика введены в эксплуатацию три двухквартирных индивидуальных жилых дома. Помимо них, на стадии завершения строительство еще семи двухквартирных жилых домов, которые возводятся по программе «Дорожная карта занятости». 

В этом же населенном пункте в сентябре начато строительство 30-квартирного жилого дома. На сегодняшний день произведены земляные работы по разработке котлована, полностью залита подушка фундамента, ведутся работы по возведению стен фундамента из бетона. Окончить строительство планируют в августе 2021 года. Разрабатывается ПСД на строительство 24-квартирного жилого дома в селе Катон-Карагай. 

Дарья Антон 

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