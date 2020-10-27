Край мёда и молока 

Свои достижения в сфере сельского хозяйства жители Катон-Карагайского района ежегодно демонстрируют на сельскохозяйственных ярмарках. Продукция мараловодов, пчеловодов и кумысоделов района имеет огромный спрос среди населения области и столицы.

Об итогах социально-экономического развития Катон-Карагайского района, а также намеченных перспективах подробно рассказал аким Катон-Карагайского района Ренат Курмамбаев.

Помимо красочной природы район славится тем, что на его территории успешно развивается одна из редких отраслей сельского хозяйства – пантовое мараловодство. В этой сфере заняты 11 хозяйств, в которых содержат свыше четырёх тысяч маралов и пятнистых оленей, из них шесть хозяйств имеют статус племенных.

Ежегодно в районе производится в пределах четырёх тонн сырых или двух тонн консервированных пантов. В селе Аксу функционирует мини-цех АО «Аксу ДЭЕН» по переработке продукции мараловодства в биологически активные добавки, с применением пантов, мёда и дикорастущих трав. Такую же продукцию выпускают и реализуют по Казахстану крестьянские хозяйства «Катон-Карагайский олений парк» и «Баян».

Популярный Катон-Карагайский мёд производят 343 пчеловодческих хозяйства. Они ежегодно получают 350-400 тонн продукции. Стабильно в районе развивается производство кумыса, который в период пандемии стал еще более востребованным. Ежегодно 70 крестьянских хозяйств и ЛПХ готовят более 400 тонн этого целебного напитка и реализуют в торговых точках области и республики.

Животноводство в районе является доминирующей и многопрофильной отраслью. В этом году объем производства мяса всех видов скота и птицы составил 7,6 тыс. тонн в живом весе, 38,6 тыс. тонн молока и 6,5 млн штук яиц. К слову, с начала года 16 многодетных семей получили 55 млн тенге целевых кредитов в рамках программы «Еңбек» на развитие животноводства.

По государственной программе «Сыбага» в текущем году из племенных хозяйств области и республики сельхозформирования района закупили 42 племенных бычка-производителя, 12 голов маточного поголовья КРС породы абердин-ангус и 20 голов племенного маточного поголовья КРС мясомолочного направления симментальской породы.

С мая по июль предприятие «Молочный экспресс» из Усть-Каменогорска закупило 77,1 тонны молока из личных подворий сел Солоновка, Малонарымка, Алтынбел, Егынды, Улкен Нарын, Кокбастау. Как сообщил Ренат Курмамбаев, ежедневно владельцы личных подсобных хозяйств сельских округов сдавали этому предприятию до 1,5 тонны молока.

– Однако с 1 августа закуп молока был приостановлен, поскольку из-за природно-климатических условий пастбищные угодья практически выгорели. В результате этого объемы сдачи молока снизились, – отметил Ренат Курмамбаев.

Несмотря на это, круглогодично ТОО «Турайда» района Алтай закупает из личных подсобных хозяйств Ново-Поляковского сельского округа молоко по цене 80 тенге за литр. Ежедневный сбор составляет 1,5 тонны.

Для увеличения закупа молока у населения в сёлах Солоновка и Малонарымка на базе крестьянского хозяйства «Кайрат» и сельскохозяйственного производственного кооператива «Ағайындылар» в следующем году запланировано создание молочно-товарных ферм. Годовое производство составит 80 и 100 тонн молока для сдачи на молокоперерабатывающие предприятия области. Будет продолжена работа по закупу молока из личных подворий Ново-Поляковского сельского округа.

Особое внимание власти региона обратили на развитие приграничных сёл. По инициативе акима области Даниала Ахметова утверждена пятилетняя Комплексная программа развития приграничных сельских округов. За это время в Катон-Карагайском районе должны осуществить 192 проекта на 24 млрд тенге. В этом году уже завершена реализация 76 проектов по государственным программам «Ауыл-ел бесігі», «Дорожная карта занятости», «Нұрлы жер», «Нұрлы жол», «Дорожная карта бизнеса».

В районе ведётся планомерная работа по развитию малого и среднего бизнеса. В текущем году открыты: цех по производству талкана, ателье по пошиву одежды из войлока в национальном стиле, цех по переработке шкур и шерсти.

Из года в год растёт количество туристов, которые посещают Катон-Карагай. Основным туристским интересом по праву считается гора Белуха. Самая высокая вершина Алтая манит к себе туристов и альпинистов. Также среди достопримечательностей района следует упомянуть уникальные Рахмановские ключи и Берельские курганы.

По словам акима района, в этом году за счёт развития внутреннего туризма количество туристов увеличилось в два раза. По мнению Рената Курмамбаева, во многом этому способствуют лечебный воздух и экологически чистые продукты. Большинство людей посещают Катон-Карагай с целью оздоровления и реабилитации организма.

В целом, в сфере туризма в районе предоставляют свои услуги отдыхающим санаторий «Рахмановские ключи», 12 пантолечебниц, пять гостиниц и 12 гостевых домов. Кроме того, ведётся строительство базы отдыха на побережье Бухтарминского водохранилища. В настоящий момент полностью построены домики, столовая. Продолжается обустройство бассейна. Запустить этот проект планируют уже в 2021 году.

Также в настоящее время выполняются работы по расширению оздоровительного комплекса «Баян», строительству лечебно-оздоровительного комплекса на 60 мест в селе Топкайын, пантолечебницы на 100 мест.

Особой радостью для жителей Катон-Карагайского района станет предстоящее в этом году новоселье многодетных семей, состоящих в очереди на получение жилья. В селе Улкен Нарын за счет инвестиций частного застройщика введены в эксплуатацию три двухквартирных индивидуальных жилых дома. Помимо них, на стадии завершения строительство еще семи двухквартирных жилых домов, которые возводятся по программе «Дорожная карта занятости».

В этом же населенном пункте в сентябре начато строительство 30-квартирного жилого дома. На сегодняшний день произведены земляные работы по разработке котлована, полностью залита подушка фундамента, ведутся работы по возведению стен фундамента из бетона. Окончить строительство планируют в августе 2021 года. Разрабатывается ПСД на строительство 24-квартирного жилого дома в селе Катон-Карагай.

Дарья Антон

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