Актуально

Корректировка тарифов

01.04.2021
159

С 1 апреля казахстанцы будут платить за электричество по новому тарифу.  

Как сообщил на республиканском брифинге вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года, износ энергетических активов в Казахстане составил 53 процента. Соответственно, основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии – уровень доходности большинства станций ниже фактических затрат.

По словам вице-министра, затраты энергопроизводящих организаций за последние месяцы значительно увеличились. Так, в 2020 году стоимость угля «Каражыра» выросла на 8,6 процента, угля «Богатырь комир» – на 9,9 процента. Затраты по его транспортировке увеличены на семь процентов.

– У энергопроизводящих организаций образовалась задолженность перед угольными разрезами в общей сумме порядка двух млрд тенге, перед газовыми предприятиями – около четырёх млрд тенге, – сказал Кайрат Рахимов.

Он также подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных кампаний на электростанциях, обусловленное недостаточным финансированием. А допустимые уровни расходов на них, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности.

– Из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено около 4,5 тысячи технологических нарушений. А это – риск аварии всей энергетической системы Казахстана, – отметил спикер.

Своевременная корректировка предельных тарифов электрических станций, по его мнению, позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения будущего осенне-зимнего периода и снижения аварийных ситуаций.

Кроме этого, пересмотр тарифов поможет сохранить порядка 23 тысяч рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией.

Вице-министр высказал также обеспокоенность оттоком специалистов в другие отрасли. Виной всему – низкий уровень оплаты труда в сфере электроэнергетики. При этом последствия нехватки специалистов напрямую влияют на работу электростанций. Это, по словам спикера, приводит к срыву сроков сдачи, ввода объектов в эксплуатацию и к низкому качеству ремонта.

– Сектор генерации электро- и теплоэнергии – это очень сложный процесс, требующий привлечения высококвалифицированных специалистов. Специфика отрасли подразумевает специальное образование даже на самых низших должностях. На сегодня наблюдается системный отток специалистов в другие отрасли промышленности и сопредельные государства, – сказал Рахимов.

По этой проблеме высказался председатель общественного объединения «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас. Он отметил, что энергетики Казахстана по уровню заработной платы и престижности профессии замыкают список не только среди стран СНГ, но и среди производственных предприятий в стране.

– Заработная плата на предприятиях по выработке и распределению тепловой и электрической энергии страны не меняется двадцать лет. Зарплата энергетиков ниже на 6,86 процента, чем по стране. Как следствие, это ведет к оттоку кадров в другие, более высокооплачиваемые отрасли, – пояснил Оразбек Бекбас.

Эксперты опасаются, что изношенность основных фондов и текучесть кадров в ключевой для экономики страны отрасли угрожает остановкой электростанций.

В результате детального рассмотрения проблемы Министерством энергетики РК было принято решение об увеличении доли заявленных уровней предельных тарифов теплоэлектростанций в среднем на 15 процентов.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

01.04.2021
159

Еще новости

В ВКО выявлено 30 фактов нарушения ограничительных мер

01.04.2021

За прошедшие сутки 25 жителей ВКО нарушили ограничительные меры

31.03.2021

Больше чем на полмиллиона тенге оштрафовали жителей ВКО за несоблюдение ограничительных мер

30.03.2021

Школьники вернутся за парты

30.03.2021
Back to top button