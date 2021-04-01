Корректировка тарифов

С 1 апреля казахстанцы будут платить за электричество по новому тарифу.

Как сообщил на республиканском брифинге вице-министр энергетики Кайрат Рахимов, большая часть энергетических источников Казахстана введена в эксплуатацию в 60-70-х годах прошлого столетия. По итогам 2020 года, износ энергетических активов в Казахстане составил 53 процента. Соответственно, основные затраты в секторе генерации направлялись на поддержание их в рабочем состоянии – уровень доходности большинства станций ниже фактических затрат.

По словам вице-министра, затраты энергопроизводящих организаций за последние месяцы значительно увеличились. Так, в 2020 году стоимость угля «Каражыра» выросла на 8,6 процента, угля «Богатырь комир» – на 9,9 процента. Затраты по его транспортировке увеличены на семь процентов.

– У энергопроизводящих организаций образовалась задолженность перед угольными разрезами в общей сумме порядка двух млрд тенге, перед газовыми предприятиями – около четырёх млрд тенге, – сказал Кайрат Рахимов.

Он также подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает качество проводимых ремонтных кампаний на электростанциях, обусловленное недостаточным финансированием. А допустимые уровни расходов на них, заложенные в предельных тарифах, не в полной мере покрывают необходимые потребности.

– Из-за недофинансирования наблюдается рост числа аварий и технологических отключений. В 2020 году в Единой электроэнергетической системе Казахстана было допущено около 4,5 тысячи технологических нарушений. А это – риск аварии всей энергетической системы Казахстана, – отметил спикер.

Своевременная корректировка предельных тарифов электрических станций, по его мнению, позволит качественно осуществить работу по их модернизации, а также своевременно и в полной мере провести ремонты для успешного прохождения будущего осенне-зимнего периода и снижения аварийных ситуаций.

Кроме этого, пересмотр тарифов поможет сохранить порядка 23 тысяч рабочих мест производственного персонала 45 энергопроизводящих организаций, от которых зависит бесперебойная работа и обеспечение страны и потребителей Казахстана электроэнергией.

Вице-министр высказал также обеспокоенность оттоком специалистов в другие отрасли. Виной всему – низкий уровень оплаты труда в сфере электроэнергетики. При этом последствия нехватки специалистов напрямую влияют на работу электростанций. Это, по словам спикера, приводит к срыву сроков сдачи, ввода объектов в эксплуатацию и к низкому качеству ремонта.

– Сектор генерации электро- и теплоэнергии – это очень сложный процесс, требующий привлечения высококвалифицированных специалистов. Специфика отрасли подразумевает специальное образование даже на самых низших должностях. На сегодня наблюдается системный отток специалистов в другие отрасли промышленности и сопредельные государства, – сказал Рахимов.

По этой проблеме высказался председатель общественного объединения «Казахстанский отраслевой профсоюз энергетиков» Оразбек Бекбас. Он отметил, что энергетики Казахстана по уровню заработной платы и престижности профессии замыкают список не только среди стран СНГ, но и среди производственных предприятий в стране.

– Заработная плата на предприятиях по выработке и распределению тепловой и электрической энергии страны не меняется двадцать лет. Зарплата энергетиков ниже на 6,86 процента, чем по стране. Как следствие, это ведет к оттоку кадров в другие, более высокооплачиваемые отрасли, – пояснил Оразбек Бекбас.

Эксперты опасаются, что изношенность основных фондов и текучесть кадров в ключевой для экономики страны отрасли угрожает остановкой электростанций.

В результате детального рассмотрения проблемы Министерством энергетики РК было принято решение об увеличении доли заявленных уровней предельных тарифов теплоэлектростанций в среднем на 15 процентов.

Бахыт Сарсембаева

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