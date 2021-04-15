Компетентные колледжи

В Усть-Каменогорске состоялось открытие Международного образовательного онлайн-форума, в котором в течение недели примут участие более 370 преподавателей и мастеров из 60 колледжей Казахстана, России, Беларуси и Кыргызстана.

Главная цель форума – создание международной открытой площадки в формате нетворкинга для дискуссий, обмена опытом и установления партнёрства с коллегами из зарубежных образовательных организаций.

Масштабное мероприятие проходит на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа, который, напомним, является в регионе одним из базовых и активно участвует в реализации республиканского проекта «Жас маман».

В первый же день форум «Формирование компетенций будущего специалиста на основе использования эффективных образовательных методик и технологий» объединил десятки заинтересованных лиц – преподавателей и мастеров производственного обучения системы технического и профессионального обучения.

Среди них – специалисты Жамбылского политехнического высшего колледжа, Каратауского гуманитарно-технического колледжа, Бишкекского технического колледжа (Кыргызстан), Новосибирского строительно-монтажного колледжа, Когалымского политехнического колледжа, Гуманитарно-технического техникума (РФ, Оренбург), Государственного гуманитарно-технологического университета и Промышленно-экономического колледжа (РФ, Орехово-Зуево), Нефтеюганского политехнического колледжа, Казанского энергетического колледжа и Минского государственного профессионально-технического колледжа монтажных работ (Беларусь).

С приветственным словом от лица организаторов к участникам форума обратилась директор Центра профессионального образования ВКО Алима Акылбек. Она подчеркнула, что главная цель форума – создание международной открытой площадки в формате нетворкинга для дискуссий, обмена опытом и установления партнёрства с коллегами из зарубежных образовательных организаций.

О перспективах развития технического и профессионального образования рассказал директор Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Исатай Исин.

– В целях удовлетворения запросов рынка в квалифицированных кадрах и повышения уровня знаний и компетенций выпускников колледжей в нашем базовом колледже обучают более тысячи студентов по шести специальностям из девяти колледжей региона, – сказал Исатай Исин. – Поэтому чрезвычайно важен обмен мнениями по поводу эффективных образовательных технологий в формировании необходимого набора компетенций будущего специалиста.

Примечательно, что в программу форума включили не только насыщенную теоретическую составляющую по общеобразовательным дисциплинам и естественнонаучному циклу, но и интересные практические занятия. В частности, мастер-классы по поварскому делу, дошкольному воспитанию, IT.

Например, в современном мире особую значимость приобретает работа на стенде «Программирование алгоритмов освещения по технологии KNX», о которой рассказал Александр Шмаль из Гуманитарно-технического техникума Оренбурга.

Также познавательной была презентация по обслуживанию и ремонту насосной установки, которую подготовили преподаватели Казанского энергетического колледжа.

Большое внимание уделили развитию международного движения WorldSkills, ориентированного на развитие востребованных рабочих профессий.

Стоит отметить, что среди студентов Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа есть победители национальных чемпионатов WordSkills, они входили в состав сборной области, представляя регион по компетенциям «Электроника» и «Электромонтаж». Также победители представляли команду Казахстана на мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани.

Ева Ким

Фото автора