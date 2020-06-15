Трамплин для хорошего старта

В рамках реализации республиканского проекта «Жас маман» система профессионального и технического образования региона получила значительную поддержку.

С целью модернизации учебно-материальной базы 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям, а также внедрения международного опыта подготовки квалифицированных специалистов во всех регионах страны реализуется республиканский проект «Жас маман».

В Восточно-Казахстанской области стараются максимально использовать ресурсы этого проекта. В регионе продолжается работа по оснащению колледжей по стандартам WorldSkills. Реализуется комплексная программа развития ТиПО, которая направлена на оптимизацию, профилизацию и повышение эффективности системы технического и профессионального образования.

В тесном сотрудничестве с крупнейшими предприятиями области создается основа для трансформации системы обучения. Основная цель программы – к 2022 году повысить качество среднеспециального образования на 24 процента, долю трудоустройства выпускников колледжей – на 16 процентов.

От Восточно-Казахстанской области в проекте «Жас маман» участвуют десять базовых колледжей по девяти ведущим отраслям экономики, в том числе Усть-Каменогорский высший политехнический колледж, являющийся одним из лучших в своей сфере.

В 2020 году будут охвачены такие направления, как энергетика, информационные технологии, сельское хозяйство, транспорт, металлургия. В следующем – все внимание направят на сферы геологии, строительства, сервиса, связи и телекоммуникаций.

– В рамках проекта в течение 2020 – 2021 годов планируется открытие центров компетенций с концентрацией в них нового оборудования и техники в соответствии со стандартами WordSkills, – отметила директор Центра профессионального образования ВКО Алима Акылбек. – В этом году пять колледжей-участников проекта осуществляют закуп оборудования в соответствии с Законом РК «О государственных закупках». Прозрачность реализации проекта обеспечивают комиссии в составе депутатов областного маслихата, представителей региональной Палаты предпринимателей, антикоррупционной службы, независимые

эксперты.

Безусловно, такие инвестиции дадут плоды. Выработаны алгоритмы по эффективному использованию ресурсов центров компетенций, которые позволят студентам из других колледжей проходить обучение на оборудовании, соответствующем мировым стандартам. На их базе запланировано проводить производственные практики студентов колледжей и тренировочные сборы при подготовке к чемпионатам WordSkills.

Для повышения уровня мастерства инженерно-педагогических работников колледжей также проведут соответствующие семинары и мастер-классы.

– По завершении оснащения всех десяти центров компетенций планируется ежегодно обучать по 22 специальностям более 11 тысяч студентов 65 колледжей региона, – отметила Алима Акылбек. – Из них в Усть-Каменогорском высшем политехническом колледже – по четырём специальностям 1137 обучающихся из девяти колледжей. Подготовка в центрах компетенций будет способствовать удовлетворению запросов рынка в квалифицированных кадрах. В разы повысится качество образовательных услуг. Вместе с тем существенным положительным результатом станет повышение уровня трудоустройства выпускников колледжей.

Усть-Каменогорский высший политехнический колледж для участия в этой программе выбран не случайно. Учреждение действует с 1953 года. В нём обучаются более 1000 студентов на дневном отделении. Это хорошая база для учащихся восьми технических специальностей и 20 квалификаций.

– В прошлом году нам выделили 126 миллионов тенге на приобретение оборудования и 43 миллиона тенге – на текущий ремонт здания, – отметил директор Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Исатай Исин. – На эти средства закупили оборудование немецких компаний Festa и Lenze. Кроме того, расширили помещение столовой, это поз-волило находиться в ней одновременно большей части учащихся.

Исатай Исин также отметил: благодаря госсоцзаказу многие ребята обучаются в колледже бесплатно и соответственно имеют возможность получать стипендии и бесплатное полноценное питание. В том, что они талантливы, сомнения нет.

– Специально для компании «Казцинк» ребята совместно с НТЦ «Востоктехносервис» создают робота, который сможет осуществлять осмотр шахт, – рассказал Исатай Исин. – В прошлом году наши студенты заняли третье место на Республиканском чемпионате WorldSkills, разработав мобильное приложение для детей с особыми потребностями. Есть хорошие наработки по 1С-программированию в рамках программы «IT-решения для бизнеса».

Студенты этого колледжа – победители национального чемпионата WordSkills-2018, который проходил в столице Казахстана. Они входили в состав сборной области, представляя регион по компетенциям «Электроника и электромонтаж».

Павел Фетисов и Денис Шарыпов завоевали золотые медали. Участию в чемпионате предшествовала подготовка в лабораториях и мастерских колледжа вместе с наставниками Николаем Григорьевым и Жандосом Жаманшаловым. Позже победители представили команду Казахстана на мировом чемпионате по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году.

Преподаватель спецдисциплин Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Николай Григорьев рассказал, что в основном акцент сделан на робототехнике, программировании и 3D-моделировании. Студенты могут с легкостью собрать мини-конвейер, и эта автоматизированная система может применяться непосредственно в производстве.

Выпускники колледжа востребованы на рынке труда. Ребят регулярно приглашают на работу крупные промышленные предприятия региона. Это хороший старт для молодых специалистов, делающих первые шаги на своем профессиональном пути.

Ева Ким