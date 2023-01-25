Комфортнее, чем в городе

В Уланском районе в посёлке Касыма Кайсенова планируется строительство новой поликлиники. Появление этого важного социального объекта позволит улучшить качество медобслуживания местного населения.

В своём Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев обозначил одну из наиболее важных задач в сфере здравоохранения – это модернизация и оснащение больниц, а также оборудование фельдшерско-акушерских пунктов в 650 сёлах страны.

Важным и долгожданным событием для жителей Уланского района стала новость о начале строительства поликлиники. Об этом сообщила руководитель Управления здравоохранения ВКО Гульмира Сагидуллина в ходе рабочей поездки в посёлок Касыма Кайсенова.

– Этот населённый пункт – динамично развивающийся районный центр. Соответственно, в нём постоянно увеличивается число жителей, – прокомментировала руководитель облздрава. – Дело в том, что действующая сейчас врачебная амбулатория своего здания не имеет, а арендует второй и третий этажи семейного общежития. В помещении места всем не хватает – в одном кабинете порой вынуждены вести приём сразу несколько врачей. Узкие и тесные коридоры вызывают объективное недовольство со стороны посетителей. В настоящее время врачебная амбулатория в посёлке Касыма Кайсенова обслуживает порядка десяти тысяч человек.

В новом медучреждении места должно хватить всем. Согласно проекту, это будет современное просторное здание в три этажа. По своему оснащению и диагностическим возможностям поликлиника не уступит ни одному из медучреждений первичного звена.

– В посёлке уже определён земельный участок под строительство нового здания поликлиники. Её проектная мощность будет рассчитана на 150 посещений в смену, – отметила Гульмира Сагидуллина. – Предусмотрены консультативно-диагностическое и профилактическое отделения, а также палаты дневного стационара. Начало строительства запланировано на этот год. Новая поликлиника, которая будет оснащена современным диагностическим и лечебным оборудованием, отвечающим современным требованиям, позволит обеспечить оказание населению доступной медицинской помощи в комфортных условиях.

В поликлинике также будут работать БАК-лаборатория, кабинет для оказания травматологической помощи при политравмах, установят рентгеновский комплекс, маммограф и другое медоборудование.

– Строительства и оснащения новой поликлиники в нашем посёлке с нетерпением ждали и медики, и местные жители. Новое здание позволит увеличить охват населения медицинской помощью, повлияет на снижение смертности от заболеваний системы кровообращения, злокачественных новообразований, позволит увеличить продолжительность жизни, – подчеркнул главный врач районной больницы Кайрат Оскенбаев.

Также в ходе встречи руководитель ведомства рассказала о децентрализации скорой медицинской помощи, что является ещё одной важной задачей областного Управления здравоохранения, решение которой взято на особый контроль руководством региона. В частности, в Уланском районе намечено открытие Станции скорой медицинской помощи для оказания своевременной экстренной помощи.

– Поликлиника нам очень нужна – в старой тесно, – говорит одна из жительниц посёлка. – Сегодня на флюорографические, эндоскопические исследования, прививки нам приходится выезжать в областной центр. Пожилым людям трудно подниматься по крутой лестнице на второй этаж. Отрадно, что теперь у нас будет новая современная поликлиника, как в городе.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы УЗ ВКО

Уланский район