Кольцо для пяти улиц

Красивые комфортные современные дома, оснащённые всеми инженерными коммуникациями, в скором времени появятся в 25-м микрорайоне Усть-Каменогорска, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство. Кроме того, в районе КШТ в будущем году будет построена большая кольцевая развязка, которая соединит сразу пять улиц и разгрузит транспортный поток.

25-й район в Усть-Каменогорске ещё несколько лет назад определили под коммерческое индивидуальное жилищное строительство. Сегодня эти планы реализуются полным ходом. Уже построено несколько комфортабельных жилых домов, оснащённых «умными» печами и необходимыми инженерными коммуникациями. Вокруг каждого дома выделен земельный участок площадью 10 соток. С ходом строительства ознакомился глава региона.

Однако не всё, что происходит сейчас на строительной площадке, можно удостоить оценки «отлично».

– К сожалению, везде повторяются одни и те же ошибки, – сказал Даниал Ахметов. – Мы допустили в ряде населённых пунктов области строительство целых микрорайонов, наполнив их однотипными, не интересными в архитектурном плане домами. А ведь новое жильё должно радовать глаз не только его владельца, но и всех жителей и гостей Усть-Каменогорска. Я неоднократно просил и руководство города, и курирующие управления области разработать 4-5 типовых проектов, разных в архитектурно-планировочном решении, которые можно выполнить в различных цветовых гаммах. Это будет очень красиво. Уверен, покупатели на такие добротные и красивые дома найдутся обязательно. Тем более что индивидуальное жилищное строительство пользуется повышенным спросом.

Огромное внимание в областном центре уделяют и развитию дорожной инфраструктуры. В будущем году в Усть-Каменогорске намечается крупное строительство кольцевой развязки в районе КШТ.

– Этот проект очень важен для дальнейшего развития дорожной сети областного центра, – отметил аким области. – В текущем году завершён ремонт дороги по ул. Есенберлина. И теперь нам нужно эту работу закончить. И логическим завершением проделанных работ будет строительство кольцевой развязки. Кольцо, где сойдутся сразу пять дорог, позволит равномерно распределить транспортный поток для удобного движения в этом районе. В будущем году из областного бюджета на этот проект будет выделено финансирование, и уже в 2023 году кольцевая развязка будет построена. Хотя в перспективе, лет через десять, конечным итогом всех работ станет строительство второго уровня дороги по ул. Есенберлина, которая соединит её с проспектом Сатпаева. Но это планы на будущее.

Кроме того, рассуждая о дальнейшем развитии дорожной сети в районе КШТ, аким ВКО поручил закончить на ул. Есенберлина строительство дренажно-ливневой канализации и всех инженерных коммуникаций. Также необходимо предусмотреть расширение улицы Базовой с выходом на Самарское шоссе, что увеличит её пропускную способность, по меньшей мере, в два раза.

Планируется расширение проезжей части улицы Астана, но для этого вначале должны состояться общественные слушания с участием населения. Будут расширены улицы Авроры и Пограничная до проспекта Нурсултана Назарбаева. Это позволит более эффективно использовать мост через Иртыш на месте понтонного и вывести тяжёлую технику за пределы города.

– Также дорожные строители озвучили предложение по расширению улицы Мызы. И мы готовы его рассмотреть, потому что в часы пик она очень загружена, – отметил Даниал Ахметов, подытожив результаты выезда на строительные площадки Усть-Каменогорска.

Екатерина Гуляева