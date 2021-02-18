Книги эпохи созидания

В этом году Казахстан отмечает 30-летие Независимости. Под эгидой знаменательного события дан старт различным акциям и челленджам. Так, республиканская акция «Одна страна – одна книга», которая на протяжении четырнадцати лет радует казахстанцев, посвящена празднованию суверенитета страны.

Напомним, акция «Одна страна – одна книга» проводится в Казахстане с 2007 года по инициативе Национальной академической библиотеки РК и Библиотечной ассоциации РК при поддержке Министерства культуры и спорта. Она призвана популяризировать чтение казахской литературы, а также сберечь и преумножить историко-культурное и духовное наследие, дать молодому поколению нравственно-патриотическое воспитание.

В этом году страна празднует юбилей Независимости. В связи с этим для всенародного чтения выбрана не одна, а 30 лучших книг известных казахстанских авторов в области поэзии, прозы, драматургии, детской литературы и перевода.

Для популяризации выбранных произведений в течение всего года в библиотеках страны будут организованы книжные выставки и тематические мероприятия.

Как рассказала директор Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина Бибигул Шагиева, в список вошла литература для разных поколений. Примечательно, что в него включены произведения наших земляков.

Например, в жанре поэзия представлена книга казахстанского поэта Улыкбека Есдаулета, родившегося в Зайсане. Сборник «Киіз кітап» – это лирическая, социально-философская поэзия о стране и земле, времени и обществе, природе и любви. Книга наполнена трогательными, злободневными стихами, которые не оставят читателей равнодушными.

В жанре проза хочется отметить роман Сауле Досжан «Қасірет пен тағдыр», который раскрывает судьбу казахской женщины и трагедию рождения ребенка–инвалида, жертвы испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Примечательно, что в этом году наряду с юбилеем Независимости казахстанцы отмечают ещё одну знаменательную дату – тридцатилетие со дня закрытия полигона и день рождения антиядерного народного движения «Невада – Семей».

В жанре драматургия Восточный Казахстан представляет писатель и драматург, лауреат международной литературной премии «Алаш» Думан Рамазан со сборником «Пешене». В своих произведениях автор подчёркивает мудрость исторических личностей, дальновидность, непредубеждённость, красноречие и героизм.

В разделе детской литературы есть произведение нашего земляка из Зайсанского района, журналиста, писателя Марата Кабанбаева – «Путешественник Тити», которое рассказывает о мальчике Таймасе и его семье – брате Алмасе и родителях.

– Кроме того, в этом году празднуется 180-летний юбилей известного казахского педагога, просветителя, поэта Ибрая Алтынсарина. Поэтому в рамках данной республиканской акции в библиотеке представлено произведение «Өнер – білім бар жұрттар» о могуществе знаний, – рассказала Бибигул Шагиева.

В жанре перевода также прозвучало имя нашего земляка Кенеса Юсупова, который родился в Уланском районе. Он перевёл самую популярную испаноязычную книгу Габриеля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества».

– Через книги, отмеченные в республиканской акции «30 книг – 30-летию Независимости», можно понять, как менялся Казахстан, как менялись люди. Это произведения, которые объединяют поколения. Мы надеемся, что книги воспитают в молодых людях уважение к старшим, уважение к традициям предков, любовь к чистоте души, искренним чувствам, – подчеркнула директор областной библиотеки имени А. С. Пушкина.

Отметим, что в онлайн-режиме книги можно найти на сайте Казахстанской национальной электронной библиотеки.

Дарья Антон