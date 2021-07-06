Ключи в подарок новосёлам

Для нескольких многодетных семей День столицы стал ещё более счастливым и радостным, ведь в праздник они получили ключи от долгожданного жилья.

В Жарминском и Уланском районах вручение ключей приурочили ко Дню столицы и к 30-летию Независимости Республики Казахстан.

Сдача новостроек, возведённых в рамках регионального проекта «Одноэтажный Восток», инициированного главой региона Даниалом Ахметовым, – долгожданное событие для очередников.

На торжественной церемонии вручения ключей счастливых новосёлов поздравил аким района Ахметкали Нургожин, отметив, что доступность и качество жилья – это один из важнейших государственных приоритетов.

В прошлом году, по его словам, для малообеспеченных многодетных семей и социально незащищённых слоёв населения Жарминского района в рамках областного проекта «Одноэтажный Восток» было построено 24 двухквартирных дома. На это из областного бюджета было выделено 540,4 млн тенге. В частности, в селе Калбатау сдано в эксплуатацию 19 домов, или 38 квартир, общей площадью свыше трёх тысяч квадратных метров, в городе Шар – 5 домов (10 квартир) общей площадью 800 квадратных метров.

– В этом году за счёт частных инвесторов запланировано строительство 15 двухквартирных домов, это 30 квартир общей площадью свыше 2,5 тысячи квадратных метров. Девять домов (18 квартир) будут построены в селе Калбатау и шесть (12 квартир) – в городе Шар. Общая стоимость нового жилья составит более 357 млн тенге, – сообщил аким района.

В пяти новых двухквартирных домах будут жить десять многодетных семей.

– Наша семья сегодня стала ещё счастливее, – поделилась одна из новосёлов Маржан Киякбаева. – Наконец сбылась наша мечта! У нас будет собственный дом – просторный, красивый. Спасибо государству за заботу и подрядной организации «Жарма Курылыс Газ» в лице её руководителя Виктора Исабаева.

Как рассказал руководитель отдела ЖКХ Уланского района Санат Бустакбаев, в знаменательный день шесть семей стали счастливыми обладателями квартир.

– В поселке Касыма Кайсенова из десяти квартир мы сейчас вручили ключи от шести. Все квартиры светлые, просторные, их квадратура 85 квадратных метров. Строим ещё три двухквартирных дома в селе Бозанбай, достраиваем в поселке Касыма Кайсенова, в Таврическом сельском округе – три двухквартирных дома. Деньги на их строительство выделены из областного бюджета. Планируем закончить строительство в этом году и обеспечить жильём ещё 16 семей, – сказал Санат Бустакбаев.

Одной из счастливых семей, которые в День столицы получили ключи от квартиры, стала семья Ермековых.

– Мы с мужем работаем в службе ДЧС, оба госслужащие. Стояли в очереди на квартиру как молодая семья и вот наконец обрели собственную крышу над головой. Очень рады и признательны всем, благодаря кому стало возможным это праздничное событие, – сказала Арай Ермекова.

Бахыт Сарсембаева, Дарья Антон

Фото акимата Жарминского района

Жарминский район, Уланский район