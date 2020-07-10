Ключи для новоселов

Ко Дню столицы 47 семей в Восточно-Казахстанской области получили ключи от новых квартир.

День столицы в регионе ознаменован открытием более 30 новых инфраструктурных и социальных объектов – жилых домов, водопроводных сетей в сёлах, парков и скверов, культурно-досуговых центров, спортивных и детских площадок. Для 29 многодетных семей из Усть-Каменогорска он стал вдвойне радостным – им вручили ключи от квартир в новых многоэтажных домах, построенных по проспекту Каныша Сатпаева.

– В этом году в области планируется сдать в эксплуатацию 519 тысяч кв. м жилья. Это позволит до конца декабря обеспечить новым жильем 3579 очередников, – сообщил заместитель акима ВКО Бакытжан Баяхметов. – В 2020 году по программам «Арендное жилье» и «Бақытты отбасы» уже 106 многодетных семей получили квартиры. До конца текущего года планируется обеспечить жильем еще 193 семьи.

Кроме этого, по поручению акима области Даниала Ахметова дополнительно для многодетных семей за счет инвестиций частных застройщиков построят 141 жилой дом на 277 квартир в 11 районных центрах области.

Новый жилой район Усть-Каменогорска располагается в красивом и удобном месте, рядом с Восточно-Казахстанским областным драматическим театром и парком «Нұрлы жол». Пока из 48 запланированных домов готово пять десятиэта-

жек на 216 квартир. На первом этаже – просторный холл, есть большой лифт и два входа, оснащенных пандусами для удобства маломобильных граждан.

– Это первое подобное комплексное строительство в городе, – сообщил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Сданы в эксплуатацию пять домов, первыми их жильцами стали 29 многодетных семей. Остальные здания в процессе постройки. Надеюсь, со временем этот район станет самым лучшим в областном центре. – Вдвойне рада, что в этот праздничный день нам вручили ключи от долгожданного жилья, – сказала одна из новоселов, Маргарита Данильченко. – Хотелось бы поблагодарить Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента Касым-Жомарта Токаева и акима области Даниала Ахметова за постоянную поддержку многодетных семей.

Первые жильцы домов в новом жилом районе уже осмотрели свои квартиры и начали планировать их обстановку.

– У нас пятеро детей, ожидали получения собственного жилья 15 лет. Квартира очень понравилась – в ней есть раздельный санузел, просторные комнаты и большая кухня. Все это очень важно, когда в семье несколько детей, – говорит многодетная мама Альмира Имашбаева. – Радует, что комнаты не проходные, есть просторный коридор и удобный балкон.

В Жарминском районе в честь празднования Дня столицы еще 18 новоселов в селе Калбатау получили ключи от квартир. Это представители социально уязвимых слоев населения: многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также работники бюджетных организаций и граждане, у которых жилье находится в аварийном состоянии.

Аким Жарминского района Ахметкали Нургожин вручил новоселам ключи от новых квартир в девяти новых двухквартирных домах, построенных в рамках программы «Нұрлы жер». В декабре 2019 года сдано в эксплуатацию пять таких домов. В них созданы все условия для комфортной жизни: просторные светлые комнаты, широкая прихожая, кухня, санузел. В дальнейшем планируется построить такие же жилые дома в городе Шар.

Дамир Омаров