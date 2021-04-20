Клещи вышли на охоту

Клещи, проснувшиеся после долгой зимы, начали охоту на теплокровных, в том числе на человека. В Восточном Казахстане уже есть пострадавшие от их укусов.

По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО, с начала года свыше 60 человек пострадали от укусов клещей. Специалисты напоминают, что некоторые из этих насекомых могут быть переносчиками энцефалита – эта болезнь поражает нервную систему человека и может привести к смерти.

– По состоянию на 16 апреля, на эндемичных территориях области с укусами клещей обратились 63 человека, из них 24 – дети. 51 пострадавший получил иммуноглобулин, остальные либо несвоевременно обратились за медицинской помощью, поэтому введение препарата было уже не целесообразным, либо для этого имелись медицинские противопоказания, – сообщили в пресс-службе Департамента санэпидконтроля.

Основные случаи заболевания клещевым энцефалитом в области приходятся, по статистике, на май. В зоне риска – районы Алтай, Катон-Карагайский, Кокпектинский, Зайсанский и другие, а также окрестности Риддера и Усть-Каменогорска.

Сезон в этом году начался позже обычного из-за погодных условий. Но это не повод для самоуспокоения. В целях профилактики инфекций, передающихся клещами в местах массового отдыха населения, в детских летних оздоровительных организациях перед началом сезона проводятся акарицидные обработки.

Санэпидемиологи обращаются к жителям области с просьбой соблюдать меры профилактики клещевых инфекций. В лесу следует носить светлую одежду с длинным рукавом. Штаны необходимо заправлять в носки, также стоит носить головной убор. Нельзя присаживаться на поваленные деревья, поленья и срывать ветки.

Кстати, укус клеща безболезненный, потому что он выделяет особый фермент, который работает как обезболивающее. Вот почему его так трудно почувствовать и заметить на теле. При нахождении на природе необходимо использовать репелленты, парализующие клеща, и осматривать себя каждый час.

Если клещ всё-таки укусил, надо как можно быстрее обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Там его осторожно и аккуратно извлекут. Медики предупреждают, что лучше самому не пытаться это сделать.

При внезапном появлении таких симптомов, как мышечные боли, быстрая утомляемость, сильные головные боли, повышение температуры до 38–39 градусов, нужно срочно обращаться к врачу. Если затягивать с лечением, то на третьи-четвёртые сутки добавляются парез и паралич, а в дальнейшем это приводит к серьёзным осложнениям.

Врачи напоминают, что самое эффективное средство профилактики – это вакцинация: она на 95 процентов защищает человека от заболевания. Начинать вакцинироваться надо в феврале-марте. Для того чтобы получить защитный иммунитет, нужно сделать две прививки с интервалом в месяц. Потом раз в три года повторять процедуру в целях профилактики.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников