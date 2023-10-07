«Келешек» – не для мелочи

В Казахстане началась разработка единой добровольной накопительной системы «Келешек». С её помощью родители смогут обеспечить ребёнку возможность получить высшее образование. Внедрить систему планируется уже в 2024 году.

Эксперты отмечают, что бэби-бум, наблюдавшийся в стране в последнее время, к 2040 году значительно увеличит нагрузку на систему высшего образования. Если сегодня образовательный заказ позволяет охватывать грантами свыше 40 процентов выпускников школ, то в последующем эта цифра сократится до 15. Несмотря на то, что количество грантов ежегодно увеличивается.

При этом не стоит забывать, что цены также растут, и потому не всем родителям по силам платить за обучение ребёнка.

Чтобы сделать высшее образование доступным, в Казахстане разрабатывают единую добровольную накопительную систему «Келешек». Это стало темой недавнего заседания Республиканского штаба по реализации предвыборной программы и Послания Главы государства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова.

Суть системы заключается в том, что родители с помощью государства смогут накопить на обучение детей. Когда ребёнку исполнится пять лет, нужно будет открыть специальный счёт. Государство внесёт на него стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП. За счёт добровольных взносов родителей, а также ежегодной государственной премии в размере пяти-семи процентов и инвестиционного дохода деньги будут копиться.

К моменту окончания школы можно накопить сумму от трёх миллионов тенге и более. Это зависит от объёмов добровольных взносов родителей, минимальный его размер в месяц составляет – один МРП.

Предусматриваются дополнительные меры поддержки социально уязвимых слоёв населения, а также прорабатываются механизмы защиты от девальвации.

Алихан Смаилов подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы «Келешек» касается практически всех казахстанских семей.

– Он предусматривает стартовый капитал от государства, добровольные вклады родителей, инвестиционный доход и государственную премию. Тем самым будет происходить аккумулирование мер поддержки государства в единой солидарной накопительной системе «Келешек» с учётом интеграции образовательных льготных кредитов. Накопленные средства к возрасту поступления в университет позволят сделать высшее образование более доступным, – сказал Премьер-министр.

Предполагается, что система станет дополнительным механизмом поддержки. При этом выделение государственных образовательных грантов продолжится. На них абитуриенты смогут претендовать по итогам сдачи Единого национального тестирования. Если выпускник поступит на грант, то накопленные средства можно будет направить на приобретение жилья.

Несмотря на то, что новость о внедрении единой добровольной накопительной системы «Келешек» появилась на просторах интернет-пространства недавно, многие жители Восточно-Казахстанской области, изучив имеющуюся информацию, успели оценить преимущества системы.

– Мы с мужем воспитываем двоих детей, – поделилась Ирина Несмиянова. – На днях порадовала новость о возможности накопить им на образование. Считаю, что это хорошая поддержка родителей в финансовом плане. Сразу выплатить всю сумму мы не сможем, а откладывать понемногу и копить – очень удобно и выгодно. Если действительно всё так и будет, обязательно примем участие в системе.

В предыдущих номерах «Рудного Алтая» мы неоднократно сообщали, что в области с каждым годом растёт количество выпускников, поступающих учиться на бюджет. В этом году школу окончили 3810 одиннадцатиклассников. Из них 1103 выиграли государственный образовательный грант и сейчас получают специальность в вузах региона. В будущем для абитуриентов, кто по каким-либо причинам не смог поступить на бюджет, накопительная система станет отличной возможностью получить желаемую специальность.

Александра Исаева