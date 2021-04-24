Казахстан в постковидном мире: новые возможности

Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в формате онлайн выступил на Боаоском форуме в Китае, который в текущем году отмечает 20-летие. Значимость выступления казахстанского Лидера на авторитетной международной площадке в Боао определяется современной растущей ролью Азии в мире.

Как заметил на открытии форума хозяин встречи – Председатель КНР Си Цзиньпин, в течение двух десятилетий азиатские государства активно продвигают процесс региональной экономической интеграции, направляют коллективные усилия на социально-экономическое развитие, превращая Азию в самый жизнеспособный, динамично развивающийся континент.

И, действительно, сегодня Азия энергично восстанавливается после пандемии COVID-19 и, как ожидается, вырвется вперёд по экономическому росту, который в 2021 году будет варьироваться от 3,3% до 7,4%. На Азию, крупнейшую в мире региональную экономику, уже приходится более 35% мирового ВВП. При этом, как отмечают эксперты, сейчас вопрос уже не в том, как быстро будет Азия развиваться, а в том, как она будет вести за собой остальной мир.

Сегодня на азиатский макрорегион при всём его разнообразии приходится порядка 40% мирового потребления. Последовательно растущий средний класс в азиатских государствах в перспективе по численности превысит 3 млрд человек. По прогнозам, мощь региона будет увеличиваться по мере расширения кооперации азиатских государств в торговле, инновациях, потоках знаний и капитала.

Эту цель и преследуют регулярные встречи лидеров стран Азии в китайском Боао.

В речи на этом крупном мероприятии Нурсултан Назарбаев представил свой взгляд на происходящие в мире процессы и озвучил целый комплекс прагматичных предложений, рекомендаций и идей. Тем самым Казахстан активно участвует в обсуждении формирующейся международной повестки для постковидного мира, а представительный состав участников встречи гарантирует, что голос нашей страны услышан и принят во внимание.

Особенно хотелось бы отметить, что, выгодно пользуясь моментом, Елбасы также презентовал казахстанские достижения в области строительства Шёлкового пути XXI века. Тем самым Нурсултан Назарбаев сфокусировал внимание на том, что Казахстан сохраняет положение важного партнёра в реализации инициативы «Один пояс – один путь», заявленной почти 8 лет назад в Назарбаев Университете в столице РК.

Почему Елбасы обращает внимание на эту инициативу?

Сегодня участие нашей страны в её реализации позволяет 120 государствам-участникам в Азии, на Ближнем Востоке и в Европе развивать отношения не только с Китаем, но и между отдалёнными регионами Евразии.

Транспортные коммуникации являются фундаментальной базой сотрудничества вдоль инициативы пояса и пути. В транспортной сети инициативы сошлись все выгодные для стран Евразии факторы. Прежде всего альтернативность и многовариантность путей и, соответственно, экономическая безопасность, значимость которой отразил недавний транспортный инцидент в Суэцком канале, на неделю остановивший торговые потоки.

В результате стратегическое преимущество инициативы пояса и пути заключается в создании разнообразной и взаимосвязанной сети – укреплённой экономической системы по всей Евразии. И в этой растущей сети нет ни единого маршрута, работу которого было бы легко нарушить. Если один коридор исчезнет из-за смены правительства, войны, экономического переворота или спора из-за тарифов, груз можно будет легко отправить в то же место назначения через альтернативные маршруты.

Другим преимуществом инициативы пояса и пути является отсутствие жёстких рамок. Это обеспечивает ей гибкость в условиях резких изменений в мировой экономике и национальных экономических приоритетах КНР, как, например, это происходит во время глобальной пандемии COVID-19. Инициатива не была свёрнута, а сумела быстро адаптироваться к изменившимся международным реалиям.

Свои выгоды получил и Казахстан, ведь транспортные потоки через нашу страну выросли на более чем 60% в сравнении с допандемическим периодом. Сегодня для РК, как связующего элемента развивающейся транснациональной транспортной системы, важно расширить парадигму восприятия инициативы пояса и пути и активизировать внешнеэкономические усилия государства.

С практической точки зрения – благодаря совместному с Китаем строительству транспортных коридоров Казахстан открыл прямой и быстрый доступ сразу на все евразийские рынки. Мы объединили три центра мирового экономического роста (Азию, Европу и Ближний Восток) с потребительским потенциалом более 4 млрд человек.

Для Казахстана, географически не имеющего выхода к морю, всегда было важным проложить постоянный выход к морским коммуникациям. За счёт участия в инициативе пояса и пути наша страна получила прямой доступ сразу к трём мировым океанам – Тихому, Атлантическому и Индийскому.

И если быть объективным, в своих ранних трудах Нурсултан Назарбаев неоднократно обращал внимание на выгодную географию и преимущества Казахстана, который когда-то играл значительную роль в торговых коридорах Великого шёлкового пути. И для Первого Президента РК очень важно, что его идеи и мысли по воссозданию трансевразийских транспортных путей нашли своё эффективное практическое воплощение.

При этом, объективно, феномен Шёлкового пути со всеми его возможностями в Казахстане ещё до сих пор до конца не осмыслен, поэтому нам ещё предстоит в полной мере воспользоваться новыми преимуществами в будущем.

В последующие годы в сотрудничестве с азиатскими, европейскими и ближневосточными партнерами важно продолжать раскрытие транзитно-транспортного и внешнеторгового потенциала РК через развитие постоянных транспортных сообщений со странами Азии (АСЕАН) – через территорию Китая, а также Европы (страны Южной и Северной Европы) – через существующие коридоры в Западную Европу.

Стратегически важно рассматривать двусторонние отношения с КНР гораздо шире, как взаимовыгодное макрорегиональное сотрудничество. Географически Китай граничит с 14 государствами и омывается 3 морями с выходом в Тихий океан.

Транспортная инфраструктура между РК и КНР, последовательное снижение административных барьеров в рамках договорно-правовой базы позволяют Казахстану выходить на рынки стран Азии, а если смотреть дальше – то и с Канадой, США, Латинской Америкой и другими государствами, с которыми у КНР сложились прямые и устойчивые торговые коммуникации.

На фоне развития транспортных сообщений на крупные рынки сбыта возникает вопрос к будущим возможностям казахстанской промышленности и повышению её производительности для расширения экспорта из РК.

Реализации этого крупного потенциала будут способствовать положения Меморандума о взаимопонимании между Правительством РК и Правительством КНР о реализации Плана сотрудничества по сопряжению Новой экономической политики «Нұрлы жол» и строительства «Экономического пояса Шёлкового пути». Этот документ был подписан во время государственного визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в сентябре 2019 года.

Реализация этого плана по сопряжению будет укреплять сотрудничество Казахстана и Китая в логистике, международных грузовых перевозках, производстве, инвестициях и по другим направлениям. Всё это приоритетные сферы развития экономики нашей страны.

Сейчас в мире идёт поиск новых правил, принципов и форматов взаимодействия, поэтому важно транслировать своё видение, обсуждать совместные инициативы и строить новые планы. Содержательный доклад Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Боао вновь подтвердил открытость, ориентацию на сотрудничество и инициативность, которые все эти три десятилетия являются визитной карточкой казахстанской дипломатии.

Тимур Шаймергенов, заместитель директора Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы,

«Казахстанская правда» № 76 от 23 апреля 2021 года