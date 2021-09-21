Казахстан глазами документалистов

Успехи независимости, народные традиции и истории наших современников, внёсших вклад в развитие Казахстана, – всё это станет основой документального фильма о нашей стране, который казахстанцы и мировое сообщество увидят уже в декабре этого года.

В Семей прибыла группа проекта «Неизведанный Казахстан» для съёмок одного из эпизодов документального фильма об уникальных уголках страны. В общей сложности команда документалистов преодолеет около 100 тысяч километров и объедет в течение нескольких месяцев практически все области Казахстана.

Вчера представители городского руководства встретили съёмочную группу на республиканской трассе Семей – Карауыл и пожелали команде плодотворной работы на родине великого Абая.

– Город Семей имеет очень важное историко-культурное значение, здесь немало исторических мест. Наше подрастающее поколение должно знать свою родину, знать исторические и духовные ценности своего народа, достижения независимости Республики Казахстан, – отметил глава города Бакытжан Байахметов.

Проект будет реализован на трёх языках: казахском, русском и английском. Премьера его состоится в День Независимости РК – 16 декабря.

– В рамках 30-летия Независимости РК реализуется грандиозный проект «Неизведанный Казахстан». Главная задача – посетить наиболее значимые места нашей страны, показать их всему миру. Когда мы заходим в интернет и читаем о Казахстане, там, к сожалению, не так много видео о нашей стране. Показать всю её красоту, встретиться с интересными людьми, о которых не знают даже сами казахстанцы, – это наша цель. Также мы хотим поговорить с предпринимателями, которые вносят свой вклад в развитие страны, – говорит один из членов съёмочной группы, руководитель медиахолдинга Indigа Group Рафаэль Гасанов.

В ВКО документалисты планируют пробыть восемь дней, в течение которых соберут всю необходимую информацию о регионе. Они уже побывали на малой родине великого сына казахского народа Абая Кунанбайулы. По словам документалистов, это сакральное место не случайно стало отправной точкой для съёмок, именно там им удалось зарядиться уникальной энергетикой, проникнуться ценностями, которые и по сей день служат надёжной основой казахстанского единства и стремления в будущее.

Флора Левина

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Семей