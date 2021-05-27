Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Восточно-Казахстанской области с начала текущего года.

По сообщению akorda.kz особое внимание во время встречи было уделено инфраструктурному развитию региона. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации его поручений по строительству моста через Бухтарминское водохранилище и ремонте автогужевого моста в городе Семей. Даниал Ахметов также доложил Президенту о реконструкции аэропортов в Усть-Каменогорске и Урджаре. Модернизацию авиационных гаваней в этих городах планируется завершить в текущем году.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость ускоренного строительства инфраструктуры и жилья для социально уязвимых слоев населения. По словам акима, в 2020 году было выделено 1049, а до конца текущего года дополнительно будет предоставлено 1125 квартир и домов для малообеспеченных и многодетных матерей.

Еще одной темой встречи стали перспективы укрепления экспортного потенциала аграрного сектора. Даниал Ахметов проинформировал Главу государства о запуске завода по переработке масличных культур мощностью 300 тысяч тонн и планах по дальнейшему расширению производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, были затронуты вопросы индустриально-инновационного развития региона. Даниал Ахметов сообщил о ходе строительства второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината.

По итогам отчета Президент дал акиму Восточно-Казахстанской области ряд поручений.