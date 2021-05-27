Официально

Касым-Жомарт Токаев принял акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова

27.05.2021
6

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии Восточно-Казахстанской области с начала текущего года.

По сообщению akorda.kz особое внимание во время встречи было уделено инфраструктурному развитию региона. Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о реализации его поручений по строительству моста через Бухтарминское водохранилище и ремонте автогужевого моста в городе Семей. Даниал Ахметов также доложил Президенту о реконструкции аэропортов в Усть-Каменогорске и Урджаре. Модернизацию авиационных гаваней в этих городах планируется завершить в текущем году.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость ускоренного строительства инфраструктуры и жилья для социально уязвимых слоев населения. По словам акима, в 2020 году было выделено 1049, а до конца текущего года дополнительно будет предоставлено 1125 квартир и домов для малообеспеченных и многодетных матерей.

Еще одной темой встречи стали перспективы укрепления экспортного потенциала аграрного сектора. Даниал Ахметов проинформировал Главу государства о запуске завода по переработке масличных культур мощностью 300 тысяч тонн и планах по дальнейшему расширению производства сельскохозяйственной продукции.

Кроме того, были затронуты вопросы индустриально-инновационного развития региона. Даниал Ахметов сообщил о ходе строительства второй очереди Актогайского горно-обогатительного комбината.

По итогам отчета Президент дал акиму Восточно-Казахстанской области ряд поручений.

27.05.2021
6

Еще новости

Выступление Главы государства К.Токаева на ХХІХ сессии Ассамблеи народа Казахстана

28.04.2021

Казахстан в постковидном мире: новые возможности

24.04.2021

Берик Уали: Президент – человек дела

09.04.2021

ВОПРОС НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

03.04.2021
Back to top button