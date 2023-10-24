Каскад проектов

В Восточном Казахстане модернизируют гидроэнергетические объекты.

На востоке страны приступают к реализации проектов по модернизации действующих и строительству новых гидроэлектростанций.

В регионе сосредоточено более 40% всех водных запасов республики. Именно здесь специалисты видят большие перспективы развития возобновляемой энергетики.

Уже с 1 июля текущего года были в 2,5 раза увеличены предельные аукционные цены на закуп электроэнергии у ГЭС. Для увеличения манёвренной мощности в энергосистеме акимату региона совместно с собственниками поручено принять меры по модернизации действующих гидроэлектростанций, а также строительству новых объектов.

Так, на Бухтарминской ГЭС необходимо предусмотреть финансирование для модернизации гидроагрегатов к 2028 году. На Усть-Каменогорской ГЭС к 2027 году будет завершена замена четвёртого гидроагрегата.

По мнению руководства области, для удовлетворения локального потребления электроэнергии и снижения издержек по потерям на линиях электропередач необходимо активно реализовывать проекты по строительству малых гидроэлектростанций по примеру «Тургусун-1» в районе Алтай.

Отметим, каскад ГЭС на реке Тургусун включён в перечень действующих и планируемых к строительству водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение.

Кроме того, до конца 2027 года планируется обеспечить ввод в эксплуатацию малой ГЭС ТОО «Европа Солар» мощностью 1,4 МВт.

Меруерт Бахтиярова