Как распознать фейк  во Всемирной паутине 

В сельской библиотеке Глубоковского района учат местное население распознавать фейковые новости и соблюдать медиа-гигиену.

Библиотекарь из села Бобровка Наталья Аксёненко прошла республиканский курс тренингов по продвижению медиа-грамотности посредством библиотек. Из Восточного Казахстана кроме неё в обучении приняли участие работники библиотек из Усть-Каменогорска, Риддера, Шемонаихинского и Уланского районов.

Онлайн-обучение было организовано общественным объединением «Kazakhstan AmCorners Network» при поддержке Посольства США в Казахстане в рамках сотрудничества по программе «Американские уголки».

Сегодня трудно представить себе мир без Интернета – огромного источника не только информации, но и, к сожалению, дезинформации. Наталья Аксёненко уверена, что если научиться распознавать фейковые новости и отделять их от правдивой информации, то можно избежать многих проблем.

– Онлайн-активность людей во всём мире растёт, эпидемия коронавируса привела к многократному увеличению потока информации различного типа, – говорит она. – К нам, библиотекарям, приходят читатели за достоверной информацией. И очень важно, чтобы мы могли помочь нашим читателям отличить правду от фейка. Порой обычному человеку сделать это очень сложно.

В ходе обучения участники получили много новых знаний, навыков, инструментов для работы, а самое главное – возможность делиться всем этим со своими коллегами и читателями.

– Мы изучали медиа-поле, медиа-гигиену, информационную безопасность, язык вражды, дискриминацию, стереотипы в медиа и как использовать нейтральную лексику в интернет-общении, – рассказала Наталья Аксёненко.

Получив сертификат тренера, она начала проводить в Бобровской библиотеке тренинги для предпринимателей, педагогов, школьников, пенсионеров, а также для своих коллег-библиотекарей Глубоковского района. Её слушатели практикуются в умении определять фейковые новости, «джинсу», фотофейки и надёжность своих паролей при регистрации на интернет-ресурсах, узнают о правовой ответственности за распространение информации и так далее.

– В условиях колоссального новостного потока и информационной войны интересов такое обучение очень актуально. Обязательно воспользуемся этими знаниями, – такой вывод сделали после первого тренинга читатели сельской библиотеки. – Спасибо, что библиотеки заботятся о читателях, обучая их правильному ориентированию в прессе и интернете.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район