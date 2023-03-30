Качественное правосудие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан».

Также Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы».

По мнению экспертов, эти законы позволят устранить рычаги давления на судей и расширить полномочия апелляционной инстанции.

Как прокомментировал председатель Риддерского городского суда ВКО Ерлан Костубаев, согласно первому закону, санкционировать оперативно-розыскные мероприятия в отношении судей сможет только Генеральный прокурор. Это укрепит независимость судей и устранит рычаги давления на них со стороны правоохранительных органов. Кроме того, в законе предусмотрены такие нововведения, как элементы выборности председателей районных судов, судейское сообщество сможет само предлагать кандидатов, судей Верховного суда будет избирать Сенат на альтернативной основе, предусмотрено создание межрайонных судов в одной территориальной единице или нескольких (тем самым сократят позиции председателей судов).

– Новеллы касаются, в частности, создания межрайонных судов, исключения рычагов давления (санкцию на СОРМ в отношении судей будет давать Генеральный прокурор), внедрения выборности председателей районных судов, внедрения выборности судей ВС на альтернативной основе, – уточнил Ерлан Костубаев. – Они также предусматривают передачу Высшему Судебному Совету полномочий по продлению предельного возраста, приостановлению и прекращению полномочий судей, передачу в ведение Высшего Судебного Совета Академии правосудия.

Второй, сопутствующий закон расширяет полномочия апелляционной инстанции. Теперь апелляционный суд сможет принимать решения по существу, без возврата в первую инстанцию, то есть по правилам суда первой инстанции. Так, суд обеспечит полноту, всесторонность и объективность судебного разбирательства.

Напомним, ранее Президент РК указывал, что в Казахстане необходимо повышать качество судебных процессов по уголовным и гражданским делам, а также улучшать отбор судейских кадров.

Также Глава государства в своём Послании от 1 сентября 2022 года отметил, что необходимо обеспечить верховенство права и качество отправления правосудия. Он подчеркнул, что для этого требуется срочное обновление и оздоровление судейского корпуса. Судьи должны быть высококвалифицированными, честными и неподкупными. В первую очередь, предстоит обеспечить равный статус всех судей, снизив их зависимость от вышестоящих коллег.

Ерик Абитов