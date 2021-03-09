К нам едет ревизор

Молодёжь региона обучают добропорядочности на примерах произведений мировых классиков литературы.

Сотрудники департамента Агентства по противодействию коррупции по ВКО в рамках проекта «Парасатты жол» провели встречу с молодыми читателями. Мероприятие прошло на базе Централизованной библиотечной системы им. Оралхана Бокея.

Заведующая методическим отделом библиотеки Ирина Каланчина презентовала примеры из произведений русских классиков.

– В хорошо известном нам произведении Николая Гоголя «Ревизор» широко описываются хищения, растраты, – рассказала она.

– Хотя в те далёкие времена термин «коррупция» не применялся, но её проявления имели место в тот или иной период развития человечества.

Представитель Антикоррупционной службы ВКО М. Сахариева разъяснила представителям молодого поколения понятие добропорядочности и рассказала о центре «Парасатты жол». Она призвала молодёжь объединить усилия в борьбе с коррупцией, популяризируя такие ценности, как честность, справедливость и неподкупность.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников