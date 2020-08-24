К 175-летию Абая

Но не надейся, что ты так и не будешь сед.

В юности только мы веселы и бодры,

Старость придет — и вдруг видишь, что счастья нет.

В юности дело нам: весело распевать,

Острым словцом своим, шуткою задевать,

Гордо в аулах ходить, нежно к девушкам льнуть,—

Лучшего счастья нам будто бы и не знать.

Мудрый такую жизнь лишь пустяком сочтет —

Лучше учитесь вы и умножайте скот.

Девушку любишь — люби лишь свою, одну,

Ну а падок на многих — жалкий ты сумасброд.

Часто не о скоте думает молодежь.

Тратя в забавах дни, и до беды дойдешь.

В юности прежде всего надо учиться нам.

Если ж учиться нельзя, честным трудом проживешь.

Пиршество где-нибудь — ты пышный берешь наряд.

На удалом коне прогарцевать ты рад.

Но похудеет конь, минет скоро почет,

Пусть же суетный пир твой не прельщает взгляд.

Сдержанность — вот твой щит, верный признак ума,

Трудности побеждать учит нас жизнь сама.

Как увлекаться нам смехом таким пустым!

Пусть же будет твоя воля всегда пряма.

Как ни велик твой пыл — не отдавайся ему.

Встретишь ты на пути страшных несчастий тьму:

Будешь скитаться ты, хлеб выпрашивать свой,

Беспечность твоя вовек не приведет ни к чему.

Часто до гроба уродует щегольство,

Ставь же ему предел, не поощряй его.

Вором может стать, нищим в лохмотьях тот,

Кто не может трудом себе добыть ничего.

Разуму не научил нас с юных лет отец.

Родичей нет, чтоб ум занял у них молодец;

Жаль годов молодых, ушедших в щегольство,—

Уж не придется ль тебе раскаяться, наконец?

Юношей уже нет, кто бы меня понимал,

И от напрасных надежд каждый смертельно устал;

Чтоб никто не мог старцев, нас, упрекнуть,

Скромные эти слова я для других написал.

1886

#РА_Абай175

#фото_изархива