Избраны сенаторы

В Восточно-Казахстанской области прошли выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Депутаты маслихатов всех уровней Восточно-Казахстанской области приняли участие в процедуре тайного голосования. Депутатом Сената Парламента РК от Восточно-Казахстанской области большинством голосов был избран Шакарым Буктугутов.

– Согласно Указу Президента Республики Казахстан о назначении выборов 14 января 2023 года прошли выборы депутатов Сената Парламента РК. В ходе совместного заседания выборщиков из общего числа депутатов для голосования зарегистрировались 122. Каждый из них сделал свой выбор. В голосовании также приняли участие доверенные лица кандидатов, наблюдатели и представители СМИ, – сообщила заместитель председателя Восточно-Казахстанской областной избирательной комиссии Жанар Алканова.

Кандидатами в депутаты Сената Парламента РК от Восточно-Казахстанской области были зарегистрированы Ержан Жанабаевич Ашимов, Шакарым Сабырович Буктугутов и Александр Александрович Светаш.

– Все депутаты сегодня определили своего кандидата. Данная процедура является важным событием в деле процветания и развития нашей страны, – считает депутат Глубоковского районного маслихата Корлан Тугамбаева.

Отметим, регистрация выборщиков проходила в цифровизированном формате, данные зарегистрированных для голосования депутатов автоматически отображались на сайте ЦИК РК.