Источник мудрости и духовного богатства

Казахстанцы отметили день рождения великого поэта, просветителя и мыслителя Абая Кунанбайулы.

Впервые на государственном уровне День Абая был отмечен в 2020 году. С тех пор ежегодно 10 августа в честь дня рождения Абая Кунанбайулы по всей стране и за рубежом проводятся различные мероприятия: выставки, конференции, творческие вечера и многое другое.

– Мероприятия, посвящённые наследию великого поэта, будут проводиться ежегодно. Дело не в юбилейных праздниках, а в том, чтобы глубже познать идеи и мысли выдающегося философа и поэта. Почитать Абая – значит следовать его мировоззренческим принципам, быть верным его заветам. Только тогда мы сможем привить новому поколению правильные, жизнеутверждающие ценности, – писал Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье «Абай – духовный реформатор». – Мы не устаём говорить о жизни и творчестве великого мыслителя. Особенно важно, чтобы современное казахстанское общество развивалось в соответствии с духовными установками Абая.

Широко это знаменательное событие отметили в Восточно-Казахстанской области, где очень трепетно относятся к наследию выдающегося классика. Началось празднование с торжественного возложения цветов к памятнику Абая Кунанбайулы на площади Республики в Усть-Каменогорске.

– Сегодня в Казахстане отмечается день рождения нашего великого земляка, человека, сумевшего изменить жизнь казахского народа, философа, поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. Его произведения по-прежнему остаются актуальными и современными, – написал на своей официальной странице в социальных сетях аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. – Чтобы увековечить память и передать потомкам его величайшее наследие, мы отреставрировали музей и мемориальный комплекс, посвящённый Абаю. И сегодня это не просто архитектурные сооружения, но и научные центры, которые соответствуют всем современным требованиям, где есть возможность не только ознакомиться с биографией и творчеством Абая, но и заниматься научными изысканиями. Я убеждён, что этот праздник уже стал днём вдохновения, духовного развития и полёта творческой мысли.

Череда праздничных мероприятий продолжилась в библиотеках, музеях и на концертных площадках области.

В Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина для читателей подготовили интересную программу, в том числе интерактивную литературную экспозицию, конкурс чтецов «Слов назидания», встречи с тёзкой великого поэта – молодым специалистом Абаем Кунанбайулы, работающим пожарным в Усть-Каменогорске. Также гости могли посоревноваться в разгадывании кроссвордов, составленных на основе трудов журналиста Калибека Алтыбаева, изучавшего творчество Абая.

В Центральной библиотеке имени Оралхана Бокея показывали первый художественный фильм о поэте «Абай әні», вышедший в 1945 году. В VR-юрте для посетителей библиотеки провели виртуальное путешествие в Дом-музей Абая в Жидебае, а ещё организовали обучение по созданию видеолокаций на основе сюжета романа Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств подготовили выставку «Наш Абай», а областной драматический театр – онлайн-показ спектакля К. Жумабекова «Замана неткен тар едің…».

Значимым событием стало проведение круглого стола «Әуезов әлемі» в Государственном историко-культурном и литературно-мемориальном заповеднике-музее Абая «Жидебай-Борили», посвящённого 125-летию Мухтара Ауэзова, и концерта «Ұлы Дала – Ұлы Абай» в драматическом театре имени Абая. Они прошли в рамках гастрольного тура Государственной концертной организации «Қазақконцерт» «Ел бірлігі – Жаңа Қазақстан», который начался в Семее.

Кроме того, немало мероприятий прошло на международном уровне – Абайские чтения в Пекине, возложение цветов к памятнику Абая в Москве и многое другое.

Гульжан Естаева

Фото Тлеубека Шаяхмета