Истинное богатство слова…

Накануне Дня языков народа Казахстана в областном центре на базе библиотеки имени Оралхана Бокея состоялось заседание круглого стола, посвящённое этому празднику. Известного писателя, чьё имя носит это учреждение, ещё при жизни относили к тем, кто тонко чувствовал высокое художественное слово, назывался его волшебником. Творчество истинного певца Алтая, переведённое на многие языки мира, объединяет людей разных стран.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны» подчеркнул, что «казахский язык по праву становится языком образования и науки, культуры и делопроизводства. В целом он последовательно расширяет сферу своего применения. Это закономерное явление. Поэтому нет оснований говорить об ущемлённом положении казахского языка».

– В соответствии с нашей Конституцией государственным языком является казахский язык. Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя, – отметил Глава государства.

Знание различных языков не зря считают признаком высокой духовной культуры, интеллекта, прогрессивных взглядов на жизнь. В широком и практическом смыслах, это ещё универсальный ключ к сердцу и душе каждого человека, для кого является родным тот или другой язык. Процессы глобализации, интеграции, в свою очередь, во всём мире приводят к необходимости полиязычия, знания сразу нескольких языков. Поэтому казахстанская модель трёхъязычия явилась прочной основой для более широкого подхода к освоению многих других языков народов мира.

Модератором прошедшего в библиотеке мероприятия выступил руководитель ВК филиала Союза писателей Казахстана Алибек Кантарбаев, общей темой обсуждения стала реализация языковой политики в Усть-Каменогорске. На этом в своём содержательном выступлении и сделала упор методист городского отдела образования Зульфира Скакова, отметив определённые успехи и вопросы, над которыми нужно ещё поработать.

О том, как в масштабе Восточного Казахстана сейчас проводится обучение языкам других этносов, развивается народная культура, рассказала заместитель директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Жанар Алканова. В свою очередь депутат Усть-Каменогорского городского маслихата Актай Аскерхан, владеющий поэтическим словом акын, поделился своими мыслями на тему «Қандастар и государственный язык».

В повседневной жизни, быту, на работе, учёбе или в культурно-исторической, туристической сфере жители области и гости проявляют большой интерес к вопросам ономастики. Поэтому доцент кафедры казахской, русской филологии и журналистики ВКУ им. С. Аманжолова, кандидат филологических наук Бердибек Бияров уделил внимание важной тематике «Ономастика как важная сфера государственной языковой политики».

Круг вопросов, связанных с казахским письмом и латинской графикой, осветила доцент кафедры казахской, русской филологии и журналистики ВКУ им. С. Аманжолова, кандидат филологических наук, руководитель центра «Казахское письмо и латинская графика» Айгуль Алимхан.

Не остались также без внимания важные направления работы школы по возрождению языков и культуры народа Восточного Казахстана. Об этом более подробно сообщила своим коллегам руководитель такой школы при акимате Усть-Каменогорска Гульжазира Габдуллина.

О роли молодёжи в освоении различных языков и применении их в практической деятельности, жизни, быту могут лучше всего рассказать только сами представители этой возрастной категории. Не случайно в завершении круглого стола слово было предоставлено Алмазу Джакишеву, представляющему Молодёжный совет при Усть-Каменогорском городском филиале партии Nur Otan.

Руководитель городского отдела культуры и развития языков Калкаман Сарин, подводя итоги, отметил важность и своевременность подобных встреч и обмена мнениями.

– Накануне праздника хочу всех поздравить с Днём языков, пожелать крепкого здоровья, творческой и плодотворной работы, согласия и взаимного понимания, – сказал он, также отмечая объединяющую роль уникальных инструментов общения людей в современном обществе.

Меир Токобаев

Коллаж Анны Ерёминой