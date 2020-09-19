Инвестиции в производство и кадры 

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов провел встречу с генеральным директором ТОО «Казцинк» Александром Хмелёвым.

Глава одной из крупнейших горно-металлургических компаний страны проинформировал о развитии предприятия и планах на будущую работу.

Александр Хмелёв рассказал Бейбуту Атамкулову о дальнейшей разработке и использовании минерально-сырьевой базы. По действующим рудникам в Восточно-Казахстанской области и карьерам в Акмолинском и Карагандинском регионах «Казцинк» за 2019 год добыл почти 15 млн тонн руды. Производство основной продукции составило: цинка – 308,8 тыс. тонн, свинца – 131,7 тыс. тонн, меди – 65,0 тыс. тонн, золота – 29,9 тонны, серебра – 703,9 тонны.

Компания активно инвестирует в развитие производства – в текущем году на данные цели будет направлено почти 140 млрд тенге.

Дополнительно стороны обсудили и проблемные вопросы, к примеру, нехватку высококвалифицированных отраслевых специалистов. Для того чтобы избежать оттока таких сотрудников, компания реализует отдельные проекты, в числе которых специальное бонусное вознаграждение особенно ценных работников, проживающих в небольших населённых пунктах, а также финансирование обучения их детей в различных вузах.

По итогам встречи Александр Хмелёв выразил признательность министерству за всестороннюю поддержку.

Анна Иванова