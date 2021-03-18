Имя для спорткомплекса

В маслихате города Семей рассмотрели письмо инициативной группы из числа именитых спортсменов и заслуженных деятелей Республики Казахстан, представителей научной и творческой интеллигенции, ветеранов, НПО, СМИ, активистов волонтёрского движения, молодежи а также руководителей крупных предприятий и сельхозформирований.

Предметом обращения послужила инициатива о наименовании безымянной улицы в новом жилом районе Карагайлы в проспект Нурсултана Назарбаева. Также культурно-спортивный комплекс предложено наименовать в «Елбасы Арена».

Инициатива проявлена в ознаменование роли Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в становлении государственности и в честь 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Вопрос был вынесен на рассмотрение постоянной комиссии городского маслихата, в которой очно и в формате ZOOM приняли участие более 10 тыс. человек.

В ходе заседания выступили депутаты городского и областного маслихатов, заслуженные деятели РК, представители спортивной общественности.

По итогам заседания, приняв во внимание мнения выступающих, депутаты, проголосовав единогласно, рекомендовали вынести данный вопрос на сессию городского маслихата.

Информация предоставлена маслихатом города Семей