Импульс сотрудничеству

ВКО может стать центром развития казахстанско-японского партнёрства.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии Ямада Джун прибыл с визитом в ВКО. Японский дипломат заявил о высоком интересе своей страны к партнёрству с Казахстаном и восточным регионом в частности.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии. Стороны обсудили возможности сотрудничества в различных областях экономики. Так, в 2024 году запустят новый авиарейс по маршруту Алматы – Токио. Участники встречи согласились, что это придаст новый импульс развитию экономических, культурных и туристических отношений Казахстана и страны восходящего солнца. Ямада Джун отметил, что японские предприниматели видят большой потенциал в совместной работе в таких сферах, как горно-металлургическая промышленность, медицина и туризм.

– Сейчас наблюдается большой интерес не только у Японии, но и у других стран к Казахстану и восточному региону в частности. У нас есть точки соприкосновения, и нам необходимо наладить связи, – сказал Ямада Джун.