Их жизни в наших руках

В Казахстане разрабатывают новый законопроект о защите животных. Будет ли он эффективным и какие важные изменения внесёт?

На протяжении нескольких лет представители зоозащитных организаций страны говорят о необходимости принятия закона об ответственном обращении с животными. Это одна из наиболее актуальных тем, которая волнует всех, кто не равнодушен к судьбе братьев наших меньших.

Во время прямого эфира, организованного Комитетом экологического регулирования и контроля по вопросу защиты животных, один из разработчиков такого законопроекта, руководитель Ассоциации по защите животных Inucobo Лилия Сарсенова рассказала о нормах и изменениях, предлагаемых зоозащитниками.

НЕСОСТЫКОВКИ В НАСТОЯЩЕМ

Inucobo – это ассоциация по защите животных, действующая в Казахстане с 2011 года. Членами ассоциации являются тринадцать юридических лиц со всей страны, включая Общественный фонд защиты прав животных «Дворянин» и Общественное объединение «Преданное сердце» из Усть-Каменогорска.

– Идея создания закона, регулирующего ответственное обращение с животными, не новая. К примеру, 10 лет назад представители ОФ «Дворянин» обращались в Правительство с инициативой законопроекта, но тогда он не был принят. Но всё же были утверждены правила обращения с животными, где были сформулированы принципы гуманного отношения, в том числе к бездомным животным. Так что наработки у нас уже были, – рассказывает Лилия Сарсенова. – Случаев жестокого обращения с животными становится всё больше. И безнаказанность только порождает ещё больше таких поступков. Конечно, надо с этим что-то делать, и законопроект – это основной рычаг.

Зоозащитники уверены, чтобы эффективно противостоять таким случаям – необходимы изменения в законодательстве страны. Лилия Сарсенова отмечает, что сегодня принято более 300 нормативно-правовых актов в отношении животных, но из-за того, что в них не точно определён тот или иной термин, возникают трудности.

Предстоит проделать большую информационно-разъяснительную работу. Например, люди не несут ответственность за неконтролируемую рождаемость животных. Многие, когда не знают, что делать с родившимися котятами или щенками, просто выбрасывают их на улицу. Хорошо, если их находят волонтёры и отдают в приюты, но так везёт далеко не всем. Бездомные и безнадзорные животные размножаются очень быстро и только увеличивают свою популяцию.

– В этом большую роль играет безответственность людей. Можно стерилизовать питомца, если человек не занимается племенным разведением, – утверждает Лилия Сарсенова. – Кроме того, документы на животных у нас почти не узаконены. Закон о ветеринарии приписывает наличие ветеринарного паспорта, регистрации только в отношении сельскохозяйственных животных.

Она отметила, что существует много нюансов в законодательстве, различных противоречий. Термины не имеют единой трактовки. Например, в Гражданском кодексе «безнадзорные животные» – это все животные, которые оказались без надзора. Но тогда к ним можно отнести и потерявшихся сельскохозяйственных животных, и даже домашнюю птицу.

Сейчас применяются различные правила отлова бродячих животных и в правилах прописаны совершенно разные понятия. В результате службы отлавливают даже тех, у кого есть хозяин, которому должны возвратить животное.

– Максимум, что они должны сделать, – это наказать владельца, а не собаку. На деле – просто уничтожается животное, – говорит Лилия Сарсенова. – Был случай, когда потерявшегося лабрадора подманили и сделали смертельный укол. Суды ни к чему не привели – владельцу не возместили ни материального, ни морального ущерба, хотя питомец был породистым, с родословной.

Нет и чёткого определения понятия «приют для животных», требований к нему – где он должен располагаться, какие земли для этого предназначены. Поэтому большинство существующих сейчас заведений находятся на частной территории. На практике это приводит к тому, что рано или поздно они начинают мешать соседям.

К ЧЕМУ ПРИВЕДУТ ИЗМЕНЕНИЯ

Что же сможет изменить разрабатываемый законопроект?

– Наш законопроект, как декларация, определяет основные принципы, которые не заложены в законодательстве: принцип гуманного отношения к животным, ответственного обращения с ними и так далее, – поясняет Лилия Сарсенова. – Существует такое понятие, как «сопутствующий законопроект», он включает изменения в действующее законодательство. Например, те же самые нормативно-правовые акты. Самая большая работа идёт именно в этом направлении.

Зоозащитники отметили, что в оригинале законопроект состоял из 30 статей, сейчас он поступил на рассмотрение в Парламент. Последуют доработки проекта. Но, как считает Лилия Сарсенова, он может измениться не в лучшую сторону. Например, животных следовало поделить «по целевому использованию», ведь они могут переходить из одной категории в другую. Быть дикими, но содержаться в контактном зоопарке или жить дома.

– Такое разделение очень важно. Сейчас депутаты предложили свою версию, но в ней определение «животное» берётся фаунистическое. Таким образом, буквально вносится запрет на употребление в пищу сельскохозяйственных животных, потому что это будет классифицироваться как «жестокое обращение с животными», – поясняет Лилия Сарсенова. – У нас была определённая структура, которая этими поправками нарушается. Но нам обещают, что мы войдём в рабочую группу при Парламенте, и тогда у нас будет возможность обсудить такие нюансы. Доработки нужны для исправления неточностей или погрешностей.

Лилия Сарсенова подчеркнула – важно, чтобы в законопроекте животные были признаны живыми существами, способными испытывать боль и страдания. К сожалению, слово «страдания» сейчас пытаются заменить другим термином. Но следует работать над тем, чтобы смысл остался. Потому что, если животные будут являться обычным объектом правовых отношений – имуществом или вещью, то особых изменений не произойдёт.

Законопроект затронет и реабилитационные центры для животных: их определение и деятельность. Сейчас, например, нельзя (по закону) выхаживать животное, если этот вид занесён в Красную книгу. Однако если зверь или птица ранена, что делать? Ведь их изъятие преследуется по закону. Выходит, что нужно пройти мимо и не спасать? Очевидно, что в этом случае нужны заведения, специалисты которых могли бы на время выхаживания изъять животных или птиц, а после – выпустить на волю.

– Также важно, чтобы было утверждено два вида наказания – уголовное и административное. Например, за «безответственное обращение с животными» – административная статья, а за «живодёрство» – уже уголовная, – подчёркивает Лилия Сарсенова.

Одно из предложений – полный запрет на передвижные зверинцы. Также зоозащитники выступают за введение стандартов для перевозки и транспортировки животных, применение обезболивающих препаратов в ветеринарной деятельности и многое другое.

Законопроект затронет и эвтаназию животных – зоозащитники хотят, чтобы был разработан подзаконный акт, который обеспечит качественную и действительно гуманную процедуру. Сейчас многие препараты относятся к категории наркотических средств и требуют особого хранения. Поэтому не все ветеринарные клиники могут себе их позволить, а безболезненный способ умерщвления животных всё же нужен.

Действительно, животные, и не только бездомные, имеют право на защиту, ведь они – живые существа. Остаётся надеяться, что новый законопроект поможет в этом. Особенно учитывая, что он разрабатывается при участии людей, непосредственно заинтересованных, а также знающих проблему «изнутри».

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева