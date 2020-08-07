Игорь Иванович Панченко – человек слова и дела

Кандидат в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан.

Его жизненный путь – достаточно характерный пример того, чего может достичь в нашей стране целеустремлённый, направленный на созидание человек. Для него работа, общественная деятельность – это не просто одна из сторон жизни, а её главная часть, которая помогла уроженцу горняцкого города стать полноценной личностью. Именно здесь он нашел своё призвание, достиг успешных результатов.

Всё начиналось достаточно заурядно. Как и многие молодые люди того времени, по окончании школы он пошёл трудиться. В 1978 году устроился работать на кремниево-преобразовательную подстанцию тогда ещё цинкового завода. В этом же году поступил на вечернее отделение Казахского политехнического института.

Но уже спустя 10 лет Игорь Иванович осознал всю ответственность руководящей должности – он возглавил теплосиловой цех завода. Чуточку позже молодого специалиста назначили на новую должность — заместителем начальника энергетического цеха цинкового завода. И здесь его хорошими помощниками стали личный опыт и постоянная учёба. Коллеги заметили его пристрастие к чтению. Не только к классике, популярным произведениям писателей, но и к научной литературе. Библиотека – его законная гордость.

Всё это помогло Игорю Ивановичу успешно завершить обучение в Международной академии бизнеса по специальности «Менеджмент».

Вообще, Игорь Панченко – разносторонне развитый человек. Со школы он увлекается спортом. Играет на форте-

пиано, гитаре. Иногда даже для себя сочиняет песни. Многие знают его и как ведущего единственной дискотеки в тогда ещё Лениногорске (80-е годы). Любит слушать классическую музыку и современную. А ещё у него есть одно захватывающее увлечение – путешествия.

Все эти знания и навыки помогли Игорю Ивановичу успешно реализовать себя в новой сфере деятельности – общественной. Вначале он стал депутатом городского маслихата. Уже второй созыв он лидер народных избранников, которые избирают его секретарем маслихата.

Принципы, по которым он работает, прозрачны и понятны горожанам: депутат – это представитель народа. Основная форма работы – сессии маслихата, на которых рассматриваются различные вопросы: городской «кошелёк» – бюджет, социальные программы. Вместе с исполнительной властью решаются проблемы, находится компромисс в спорных ситуациях. И отрадно вот что – депутаты принимают в решении вопросов не формальное участие, представляя интересы избирателей, а отстаивают свои предложения и поправки.

Конечно же, секретарю маслихата важны встречи с избирателями. Люди приходят не только с личными проблемами. Их волнует состояние дорог, в том числе и внутридворовых, обветшалость домов, утилизация твердых бытовых отходов, организация досуга детей. В последнее время сюда добавилась и проблема вируса, ограничительные меры, связанные с профилактикой его нераспространения. Это стало ещё одним побудительным мотивом для встречи Игоря Ивановича с жителями, предпринимателями города, руководителями производства.

А ещё Игорь Иванович отец четверых детей – двоих сыновей и двух дочек. Но наследники не только повод для законной гордости, но и повод для беспокойства. Молодое общество не должным образом защищено от опасных соблазнов. С горечью приходится констатировать, что в некоторых моментах сила закона бездействует, в них есть масса пробелов, в которую приникает этот негатив.

Частые гости в его рабочем кабинете пенсионеры. Их традиционные жалобы – волокита, бюрократизм со стороны персонала ряда учреждений, грубые слова, прозвучавшие в их адрес. При общении с пожилыми людьми Игорь Иванович понимает – визитёры обидчивые, требующие большего внимания. Стали нормой его встречи с руководителями организаций, где бывают проявления бестактности, разговоры с ними на тему уважительного отношения к старшему поколению.

Отнюдь не высокопарные слова, которые также характеризуют этого человека, – в нашем обществе должны быть в приоритете общечеловеческие принципы: порядочность, доброта, отзывчивость.

У Игоря Панченко есть и другие, личные правила – отдавать больше, чем брать. Уметь признавать свои ошибки. Никогда не обсуждать другого человека за глаза. Протянуть руку помощи тому, кто нуждается в поддержке.

Всё это и многое другое помогает Игорю Ивановичу Панченко, кандидату в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, жить в гармонии с самим собой и с

окружающими.

Оплачено из средств областной избирательной комиссии, выделенных на проведение выборов

депутатов Сената

Республики Казахстан