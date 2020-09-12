Хоть пруд пруди 

В Послании «Казахстан в новой реальности: время действий» Президент РК Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на задачах и перспективах развития отечественной рыбной отрасли.

«Заслуживает пристального внимания рыбная отрасль. Крупные проекты должны сыграть ключевую роль в качестве центрального элемента создания добавленной стоимости», – сказал Глава государства.

Еще ранее Премьер-Министр РК поручил организовать в каждом регионе рыбное производство, закрепить водоемы за субъектами бизнеса, увеличить количество торговых точек по продаже высококачественной свежей рыбы. До 1 ноября 2020 года разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки.

Отметим, такое внимание к отрасли, которую ранее в числе других нельзя было назвать приоритетной, вовсе не случайно: по данным ВОЗ, казахстанцы потребляют в год всего четыре килограмма рыбы, в то время как этот показатель должен достигать не менее 16 кг.

ПРОЕКТ ЗАВОДА ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Каких изменений в связи с поставленными конкретными задачами стоит ждать в рыбной отрасли Курчумского района в ближайшем будущем?

Как выяснилось, перемены, и даже весьма масштабные, ожидаемы в Бухтарминском нерестово-выростном хозяйстве (БНВХ). Об истории его появления на карте Восточного Казахстана, уникальном прудовом хозяйстве мы уже рассказывали на страницах нашей газеты. Напомним об этом вкратце.

БНВХ сдано в эксплуатацию в далеком 1964 году. Его задачей было воспроизводство посадочного материала – мальков для созданного в 1960 году Бухтарминского водохранилища. Стоит сказать, что решение о строительстве уникального предприятия (таких в те годы в стране было всего несколько) стало компенсационной мерой правительства в связи с закрытием шлюзом построенной Бухтарминской ГЭС нерестового маршрута для сибирского осётра и стерляди.

Хотите верьте, хотите нет, но было время, когда в озере Зайсан и в Иртыше в изобилии водились осётр и стерлядь. Впрочем, это история. Производственная база БНВХ включала зимовальный комплекс, где имелся инкубационный цех для воспроизводства искусственным путем личинок рыбы. После своего появления они переселялись в открытые выростные пруды, чтобы за лето стать мальками-сеголетками. По осени их выпускали в озеро Зайсан, Бухтарминское водохранилище и другие рыбопромысловые водоемы.

В комплекс прудов входили: три выростных сазанных пруда, пять нагульных сазанных-лещевых, 31 нерестовый, четыре летне-маточных и три зимне-маточных пруда, два садка-изолятора, 18 выростных осетровых, а также 31 выростной нельмовый и лососевый пруды. Общая площадь прудового хозяйства составляла 1200 гектаров.

Начавшийся для БНВХ в начале девяностых годов кризис затянулся на долгие годы. На предприятии сменялись инвестор за инвестором, однако серьезного улучшения положения дел добиться им не удавалось. Пока в 2016 году предприятие не перешло в руки ТОО «Акмол Холдинг». С его приходом дела пошли в гору.

Однако подлинной революцией может стать реализация разработанного «Эскизного проекта завода глубокой переработки вспомогательных цехов Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства». Проект был создан еще в 2018 году и прошел ряд первых согласований. В настоящее время работа по его реализации активизирована. Стоимость составляет 1 млрд 200 млн тенге. Мощность предприятия – 13 млн мальков в год.

Рыбоводы станут культивировать несколько видов рыб: карпа-сазана, белого амура, толстолобика, сибирского осётра, стерлядь, форель, судака. Кроме посадочного материала, задумано производить до двух тысяч тонн товарной рыбы. Количество рабочих мест должно вырасти до 104.

– Все имеющиеся ныне параметры планируется увеличить примерно в пять раз, – говорит исполнительный директор БНВХ Сымбат Ануарбеков. – Предполагается строительство новых и модернизация старых сооружений. Один из главных объектов – завод глубокой переработки рыбы и производства готовой продукции. Ею станут: рыбные консервы, котлеты, стейки, копчености, полуфабрикаты. Будут построены: цех инкубации, ангар, спецгараж, административно-бытовой комплекс, общежитие, жилые дома. То есть это будет целый современный городок, в котором будет приятно жить и работать.

Как убеждён руководитель рыбоводческого предприятия, уже можно говорить о том, что развитие рыбной отрасли обязательно состоится. Теперь её ждет только движение вперед. Подготовлен проект давно ожидаемого профессионалами отрасли закона об аквакультуре. Документ уже находится на рассмотрении нижней палаты Парламента. Есть импульсы, идущие сверху, понимание на региональном уровне между субъектами рыбного производства и ре-гиональным руководством. Хочется верить, что так будет и в своем родном районе.

Собеседник рассказал о том, что при всей созидательности последних лет, включающих открытие новых рабочих мест в поселке рыбоводов, не обходится и без проблем местного характера. Пенсионерам сёл выдаются сенокосные участки в водоохранной зоне хозяйства. В итоге по дамбам передвигается тяжелая сельскохозяйственная техника и те проседают. Конечно, нужно людям помогать, но и очевидного урона нельзя не заметить.

Буквально через неделю рыбоводы начнут вылов в прудах мальков и отправку их в живорыбных спецмашинах природопользователям. Они, в свою очередь, выпустят мальков в водоемы.

ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ ОЗЁР

На территории Курчумского района кроме известных крупных Зайсана и Маркаколя, Бухтарминского водохранилища, имеется сеть малых озёр. Всего их восемь: Батырханколь, Кемерколь, Арасанколь, Кенжебайколь, Бурмаколь, Бельколь, Сарыколь и Амреколь. Из них четыре в настоящее время переданы по итогам конкурсов различным юридическим лицам для ведения рыбохозяйственной деятельности и организации туризма.

К примеру, на Бурмаколе уже в течение нескольких лет ведётся выращивание рыбной молоди садковым методом. Хозяйствует здесь ТОО «Воспроизводственный центр рыбных ресурсов».

Несколько лет назад довелось наблюдать, как на Бурмаколе в специальные выростные садки были помещены 13 миллионов личинок промысловых рыб: карпа, толстолобика, белого амура. После того, как это произошло, садки с личинками переместили в середину озера. Всё лето за новосёлами велось наблюдение, осуществлялись контроль и подкормка. К осени личинки превратились в мальков-сеголеток, после чего рыбоводы отправили их в большие водоёмы, где они продолжили своё развитие. Воспроизводством рыбопосадочного материала продолжили заниматься на озере Бурмаколь и в последующие годы.

Ещё на двух озерах – Батырханколь и Кемерколь также есть хозяева. На последнем из них с 2009 года действует ТОО «Оркен», руководителем которого является Жумабай Сужанов. По его словам, предприятие выиграло конкурс на право пользования этим природным объектом на 49 лет. Малое озеро Кемерколь находится примерно в 10 километрах от села Койтас Курчумского района. Прежде здесь располагалась выездная база одного из промышленных гигантов Усть-Каменогорска. Металлурги разводили здесь рыбу, организовывали свой отдых на природе. Позже озеро оказалось бесхозным. Инфраструктура, которая здесь была построена, включая электросеть, бесследно исчезла, рыбы почти не осталось. Поэтому, по словам Жумабая Сужанова, Кемерколь встретил его пустыми берегами.

По условиям заключенного с государством договора, природопользователь обязан заниматься воспроизводством рыбных запасов, что и делается с 2009 года.

– Ежегодно заключаю договор с Бухтарминским нерестово-выростным хозяйством на приобретение рыбной молоди и выпускаю ее в озеро, – говорит собеседник. – Происходит это обычно осенью. В сентябре собираюсь произвести зарыбление. Благодаря проведенной работе сейчас здесь водятся сазан, карп, толстолобик, белый амур. Ловом рыбы с целью её реализации и получения выгоды до этого времени я не занимался. Как и все гости озера, интересовался только любительской рыбалкой. Предоставлял возможность отдыхать на берегу озера приезжим.

По словам Жумабая Сужанова, дорог ему Кемерколь ещё и потому, что здесь когда-то жили его предки. Озеро известно в народе тем, что в этих местах в давние времена погиб известный батыр вместе с двумя сыновьями. Впрочем, после долгих лет ухода за озером бизнесмен намерен уже следующим летом приступить к выращиванию здесь товарной рыбы с последующей поставкой её на рынки.

К настоящему времени из названного выше перечня остаются пока бесхозными озера Белколь, Сарыколь, Арасан и Амреколь. Поэтому у тех, кто хочет реализовать на небольших озерах, обрамленных красивыми берегами, мечты по рыбоводству и организации туризма, для этого есть все шансы. У рыбной отрасли района неисчерпаемый потенциал. Настало время его реализовать.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район