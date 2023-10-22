Хорошие новости

Началась работа по подготовке проектно-сметной документации на реконструкцию гидросооружения на реке Уйдене в Зайсанском районе.

Как отметил и. о. руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков, в этом важном для местных аграриев направлении сделан первый шаг.

– Республиканская бюджетная комиссия приняла решение о выделении необходимых финансовых средств на подготовку проектно-сметной документации, – сообщил он. – В целом, потребуется около двух лет на разработку ПСД, а также непосредственную реализацию проекта по реконструкции крупного и значимого гидросооружения.

По информации профильного управления, после завершения реконструкции зайсанские аграрии получат возможность искусственного орошения около 10,2 тыс. га поливных земель. Пока, на сегодняшний день в Зайсанском районе полив используется на землях площадью всего 1,5 тыс. га, хотя реальный потенциал намного выше.

Использование поливных земель необходимо для выращивания зерновых, зернобобовых, овощных культур, производства кормов для отрасли животноводства.

В будущем потенциал орошаемых земель способен повысить экспортные возможности зайсанских аграриев, поскольку рядом находится ёмкий рынок соседнего государства для сельхозпродукции региона.

Таир Сапаргалиев