Хорошее начало, отличный результат

Как в Семее решаются проблемы тепло- и водоснабжения? Построят ли в городе новый надземный переход? Эти и другие вопросы поднимались в ходе рабочей поездки акима ВКО в Семей.

Под председательством главы региона Даниала Ахметова прошло совещание, на котором обсудили строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры и внедрение системы «Сергек» в городе.

– Нужно выполнить работу по дальнейшему развитию Семея, это цифровизация и внедрение современного метода контроля. В прошлом году в Усть-Каменогорске запустили в работу систему «Сергек». На сегодняшний день мы видим замечательные результаты. Надо, чтобы в этом году такой метод контроля действовал и в Семее. Все ресурсы для этого обеспечим, – сказал аким области.

Кроме того, в текущем году планируется начать строительство сетей водоснабжения в сёлах Чекоман и Абралы, а также установить блочно-модульные станции в сёлах Баженово, Танат, Клементьевка, Жазык.

Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство и реконструкцию девяти водопроводов в Семее, в частности в посёлках Берёзовский, Шаган, Восход, Бобровка, Восточный, в районах Общество слепых, Красный кордон, по улицам Алматинская, Аэропортовская – Аягузская и в семи сёлах: Алгабас, Гранитное, Акбулак, Половинки, Мурат, Талица, Приречное.

Аким Восточно-Казахстанской области поддержал проекты строительства двух надземных пешеходных переходов – северного и южного. Получены положительные заключения. Подмостовой габарит перехода составит 5,5 метра.

– В целом проект мне понравился. Он будет удобен для перехода к мечети. Поручаю выделить на его строительство 150 миллионов тенге, – сказал Даниал Ахметов.

Также глава региона ознакомился с ходом берегоукрепительных работ. Важным моментом является укрепление берега реки Иртыш вдоль острова Бейбітшілік, посёлков Мирный, Восточный, Пристань. В рамках проекта предусматривается укладка бетонных плит на распланированные откосы вдоль берега шириной девять метров и бровки верхней части шириной один метр. При планировке откосов будет сохранена существующая линия берега.

Аким области посетил котельные «Габбасова», «Центр» и «103-103А» ГКП «Теплокоммун-энерго». Он отметил, что к котельной «Центр» будет достроена ещё одна котельная.

– Необходимо в короткие сроки разработать проектно-сметную документацию и начать строительство. Поручаю своему заместителю Бакытжану Байахметову проводить совещания по этой теме раз в две недели. Уверен, что мы больше не допустим подобных ситуаций с теплоснабжением, – подчеркнул Даниал Ахметов.

В конце рабочей поездки глава региона посетил Центр поддержки института семьи «Жанұя», руководителем которого является мать шестерых детей Анар Сулейменова.

В Центре будут заниматься вовлечением многодетных, малообеспеченных и неполных семей в мероприятия, мотивирующие к открытию своего дела для увеличения доходов семьи. Основной деятельностью также станет привлечение внимания к здоровым взаимоотношениям в семье, пропаганда здорового образа жизни, занятий физкультурой и спортом, мотивация творческого развития.

По словам Анар Сулейменовой, в Центре будет создано десять рабочих мест. Средняя заработная плата составит 90 000 тенге.

Ания Есмухамет

Фото пресс-службы акима ВКО