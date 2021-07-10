Грозит ли Казахстану полный локдаун?

На очередном брифинге в СЦК руководители Минздрава РК заявили, что по пессимистическому прогнозу в следующем месяце количество больных коронавирусом в стране может увеличиться в два раза.

На данный момент в «красной» зоне риска по распространению КВИ находятся как республика в целом, так и большинство регионов Казахстана, включая столицу и Алматы. В «зелёной» зоне – только Восточно-Казахстанская и Туркестанская области, что положительно характеризует уровень дисциплины местных жителей и принимаемые местными исполнительными органами санитарно-эпидемиологические меры.

Вице-министр здравоохранения Марат Шоранов отметил, что на систему здравоохранения легла колоссальная нагрузка.

– На сегодня занятость койко-мест по стране составляет 37 процентов. Когда этот показатель достигнет 70 процентов, то будут вводиться дополнительные койко-места. Если будет выше 70 процентов, то нужно будет принимать решение о локдауне, – ответил спикер на вопрос о возможности принятия тотальных мер.

При этом в Казахстане почти в половине (48,3 процента) проверенных тестов обнаружен индийский штамм.

– На 1 июля 2021 года ПЦР-скрининг проведён на 414 пробах на выявление индийского штамма «Дельта». Он обнаружен в 48,3 процента случаев, – сообщил М. Шоранов.

Индийский штамм, по его словам, выявлен практически во всех городах и областях республики.

Вместе с тем вакцинация в Казахстане набирает обороты. На 9 июля первым компонентом привились 4,1 миллиона, вторым – 2,3 миллиона человек.

При этом после иммунизации 2 212 человек заболели КВИ. Из них около 1 300 – после введения первого компонента и около 900 – после получения второго компонента вакцины.

– Летальные случаи после вакцинации не зарегистрированы. У всех заболевших коронавирусом после вакцинации течение болезни протекало бессимптомно или в лёгкой форме. 80 процентов из них проходили лечение амбулаторно, 20 процентов были госпитализированы, течение болезни протекало без критических и тяжёлых состояний, – рассказала председатель Комитета санэпидконтроля Айжан Есмагамбетова.

К сожалению, иммунизация от КВИ стала одной из тем последних криминальных новостей – за продажу фальшивых паспортов вакцинации задержаны трое медработников.

– На днях в трёх регионах нашей страны задержаны медицинские работники, занимавшиеся продажей паспортов вакцинации. Они оформляли документы непривитым людям, а вакцину уничтожали. Как видите, предметом обогащения стало здоровье населения, а деньги, выделяемые из бюджета, уходят на ветер, – заявил председатель Агентства по противодействию коррупции Марат Ахметжанов.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан