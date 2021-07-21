Гранты всегда ко времени

В стране реализуются государственные программы, цель которых – оказание помощи семьям, нуждающимся в ней. Одной из таких стала многодетная семья Ибраевых из Курчумского района. Обрести стабильный достаток им позволило получение безвозмездного гранта от государства.

В сельской местности основой семейной экономики всегда было домашнее подворье. Где есть широкий огород, коровы, овцы, козы, куры, утки… Бурёнки в этом списке занимают, пожалуй, особое место: они были и остаются кормилицами, из молока которых производят сметану, масло, творог, курт. В общем, с коровой сельская семья никогда не будет бедствовать.

Так сложилось, что у Ибраевых такой кормилицы не было. Хотя у них пятеро детей: четыре сына и дочь. Поэтому супруги Мусакан и Гульбану не раздумывали над вопросом: как потратить полученный от государства грант в размере 550 тысяч тенге?

– Мы сразу купили в нашем селе двух молодых коров, – сказала Гульбану Ибраева, на которую и был оформлен грант. – Они уже принесли по телёнку. Из надоенного молока делаю курт и масло. Продаю в селе или на ярмарке в районном центре. Кроме коров у нас имеются овцы и козы. Мечтаем с супругом увеличить поголовье скота на своём подворье. Дети растут, и нам нужно обеспечивать их материальные потребности.

К слову, чтобы заработать, Мусакан Ибраев занимается в тёплое время года строительством. Подряжается строить дома, летние кухни, бани в составе бригады из таких же, как он сам, жителей сёл. Зимой выполняет заказы по различному ремонту, ухаживает за своим скотом. Мечтает устроиться на постоянную работу и Гульбану.

Заглянув в гости к многодетной семье, застали супругов за домашними делами. На дворе лето, но надо уже сейчас готовиться к предстоящей зиме. Закупленных коров и телят не увидели, они на выпасе и вернутся на подворье вечером, ко времени дойки. Таков уклад жизни на селе, и в нём есть свой колорит, привлекательность.

Бек Нигметов

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Курчумский район