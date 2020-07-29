Обновление к учебному году

В этом году учеников средней школы № 5 в микрорайоне Красина ждёт полностью обновлённая альма-матер. В рамках реализации проекта «Дорожная карта занятости» в двух зданиях самой школы и пристройке была проведена большая работа: замена кровли, установка новых окон, ремонт отопления и лестничных клеток.

– Провели текущий ремонт мягкой кровли в пристройке площадью 440 кв. м, – говорит директор средней школы № 5 Наталья Карпова. – Там у нас занимаются начальные классы, также расположены кабинеты инклюзивной поддержки и психолога.

В кабинетах, коридорах и на лестничных клетках провели замену старых деревянных окон на современные пластиковые.

– В общем заменили 90 окон, 86 – в классах, коридорах и актовом зале и ещё четыре больших – на лестничных клетках, – рассказывает Наталья Карпова. – Остальные окна были обновлены в предыдущие годы.

Она отметила, что все новые окна в классах и актовом зале снабжены противомоскитными сетками, что поможет легко проветривать помещения, раньше рамы, перекошенные от времени, было невозможно открыть.

– Произведен ремонт на двух лестничных клетках, там полностью поменяли перила на новые, покрасили стены и потолок. Они теперь нового дизайна, выполнены в более ярких тонах, – рассказывает директор средней школы № 5. – К тому же установили 15 новых современных светодиодных светильников.

Теперь лестничные пролёты хорошо освещены – раньше оконные проёмы были закрыты. Два из них забили досками, а ещё на двух были установлены старые стеклянные блоки, которые не пропускали достаточно света.

– Проведён текущий ремонт системы отопления: батареи не только поменяли на новые, но и установили дополнительные в некоторых местах. Где было необходимо, полностью заменили стояки отопления, – говорит Наталья Карпова. – Новые радиаторы чуть больше старых. Всю систему отопления мы дважды полностью проверили, всё прекрасно работает, так что школа уже готова к наступлению холодов.

Помимо этого, сделали входную группу из двух дверей на пожарном выходе школы.

– К середине августа мы завершим внутренний отделочный и мелкий ремонт, и школа будет полностью готова к приему учеников, – говорит Наталья Карпова.

Средняя школа № 5 в микрорайоне Красина – смешанная, обучение ведётся на двух языках – казахском и русском. Сейчас в ней обучаются 545 детей, но набор в первые и нулевые классы ещё продолжается.

Программа «Дорожная карта занятости» реализуется в том числе и для помощи в трудоустройстве. Благодаря проекту по ремонту школы 11 человек были обеспечены работой.

Дамир Омаров