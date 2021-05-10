Готовность номер ноль

Жаркая погода первой декады мая заставляет жителей региона отправляться на отдых к водоёмам. Но готовы ли пляжи к наплыву отдыхающих? Как выяснилось – нет.

В преддверии начала купального сезона специалисты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области совместно с представителями местных исполнительных органов проверили, соответствуют ли местные пляжи предъявляемым требованиям.

Напомним, в регионе три официальных пляжа: два – в Усть-Каменогорске и один – в Уланском районе, а также 16 мест массового отдыха в районе Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ, водохранилище на реке Таинты, озёра Шыбындыколь, Алаколь и Дубыгалинское, Сибинские озёра. Помимо этого, определено 64 места, где купание строго запрещено.

Во время проверки двух пляжей областного центра – в парке «Самал» и Голубые озёра в Левобережном комплексе музея-заповедника выяснилось, что ни один из них не готов принимать отдыхающих.

– На сегодняшний день ни один пляж не получил разрешение на работу и не готов к приёму посетителей, – сообщил заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области Дмитрий Титов. – К пляжам предъявляются такие требования, как обследование дна акватории перед началом купального периода, наличие общественных спасателей, которые, к слову, проходят обучение в подразделениях департамента абсолютно бесплатно. Также должны быть открыты спасательные и медицинские пункты, а в акватории натянуты оградительные буи, которые определяют место купания, подготовлены места для катеров, лодок и катамаранов. Только при выполнении всех этих требований пляж получает разрешение на работу.

Отметим, что купальный сезон в области обычно стартует 1 июня. У владельцев мест отдыха остаётся не так много времени. Им необходимо своевременно подать заявки на подготовку общественных спасателей, а также для проведения водолазных работ по обследованию и очистке акваторий мест массового купания. В случае если пляж будет функционировать с нарушениями и отдыхающие получат травму, в отношении владельца проведут проверку, в зависимости от результатов которой его могут привлечь к ответственности.

Стоит отметить, что большая доля ответственности лежит и на самих жителях. Так, в прошлом году в регионе утонул 31 человек, при этом все трагические случаи произошли в не оборудованных для купания местах. С начала этого года в водоёме утонул один ребёнок.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают: чтобы избежать трагических последствий, необходимо соблюдать элементарные правила поведения на водоёмах.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников