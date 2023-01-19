Готовь дизель зимой

Акимы городов и районов Восточного Казахстана должны заранее подать заявки на ГСМ, чтобы не остаться без топлива в период посевной кампании.

Весной 2023 года на ремонт закроются сразу два нефтеперерабатывающих завода Казахстана, хотя первоначально планировалось, что работы на НПЗ Шымкента и Атырау будут проводиться либо в конце 2022, либо в начале текущего года. Очевидно, что, если будет работать только один из трёх заводов по производству топлива, может возникнуть дефицит.

На совещании в областном акимате глава региона Даниал Ахметов подчеркнул, что необходимо уже сейчас просчитать, какой запас топлива нужен каждому городу и району Восточного Казахстана, чтобы не допустить перебоев и дефицита ГСМ.

– Важно вовремя сделать заявку и оплатить, и тогда не возникнет проблем в период посевной кампании, – акцентировал внимание аким области.

Дарья Штейн