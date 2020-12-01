«Горячо» или «холодно» 

В Центре ядерной медицины и онкологии возобновляют сцинтиграфию – один из методов диагностики заболеваний щитовидной железы, основанный на оценке накопления ею радиофармацевтического препарата, который содержит радиоактивный изотоп технеция. Отметим, что подобная диагностика проводится лишь в трёх городах Казахстана – Нур-Султане, Алматы и Семее.

Заболевания эндокринной системы в современном обществе встречаются очень часто. А наиболее распространённые среди них – патологии щитовидной железы. Одним из методов диагностики является сцинтиграфия с использованием радиофармпрепарата, который позволяет обнаружить нарушение деятельности органов намного раньше анатомических изменений, выявляемых другими диагностическими тестами (рентген, УЗИ, КТ).

С 12 декабря Центр ядерной медицины и онкологии возобновляет процедуру сцинтиграфии щитовидной железы для жителей Восточного Казахстана и других областей республики. Она даёт уникальную возможность для дифференциальной диагностики узловых образований и других патологических состояний щитовидной железы, которые достаточно часто встречаются в нашем регионе.

По словам руководителя центра радионуклидной диагностики и радионуклидной терапии Центра ядерной медицины и онкологии, кандидата медицинских наук Баян Атантаевой, сцинтиграфию щитовидной железы проводили в Семее с 2013 года. Однако с 2017 года от неё пришлось временно отказаться.

– Для исследований мы используем радиофармпрепарат, который изготавливается в Институте ядерной физики Алматы. С 2017 года институт проходил процедуру международной сертификации. Так что сегодня этот продукт полностью соответствует международным стандартам качества. И мы возобновляем работу с нашими пациентами, – отметила Баян Атантаева.

По словам специалистов, сцинтиграфия показана при таких заболеваниях щитовидной железы, как функционирующая аденома щитовидной железы, диффузно-узловой зоб, тиреоидит, гипертиреоз и врождённые заболевания щитовидной железы. Иными словами, это диагностическое исследование следует пройти не только онкологическим больным или пациентам с доброкачественными новообразованиями.

– Сцинтиграфия позволяет судить об особенностях строения и расположения щитовидной железы, выявлять её очаговые и диффузные изменения, определять и дифференцировать «горячие» (гормонально активные) и «холодные» (функционально неактивные) узлы железы, – пояснила врач.

По словам онкологов, суть метода заключается в том, что радиоизотоп 99m-Технеций пертехнетат вводится в организм, где он разносится кровотоком, захватывается щитовидной железой и начинает излучать энергию, которая считывается гамма-камерой. Получаемая информация записывается в памяти компьютера, на экране мониторов воспроизводится двухмерное изображение, которое даёт представление о форме и размере щитовидной железы, а также о наличии в ней очагов поражения.

– Оценить активность секреции гормонов щитовидной железы при помощи сцинтиграфии возможно благодаря тому, что этот орган продуцирует йодсодержащие гормоны, поэтому его потребность в этом микроэлементе выше, чем у других тканей организма, – отметила Баян Атантаева.

По оценкам специалистов, сцинтиграфия щитовидной железы совершенно безопасна для здоровья пациента. Дело в том, что радиоактивный изотоп технеция (Тс99) щитовидная железа усваивает так же хорошо, как и йод, но при этом он выводится из организма гораздо быстрее, поскольку не используется организмом для выработки гормонов. Степень облучения при сцинтиграфии щитовидной железы настолько мала, что этот метод исследования с помощью технеция-99m можно проводить даже детям первого года жизни. Если сравнивать, то лучевая нагрузка не превышает уровень радиоактивного излучения, который сопровождает проведение рентгенографии грудной клетки или компьютерной томографии.

Противопоказанием к сцинтиграфии щитовидной железы является беременность и наличие уже установленной индивидуальной непереносимости контрастного вещества. При этом кормящие мамы могут продолжить кормление младенца уже спустя сутки после завершения процедуры.

Этот метод помогает специалистам чётко определить границы поражённой части щитовидной железы. Если область активного накопления радиофармпрепарата окрашивается в оранжево-красный цвет, так называемый «горячий» очаг, то чаще всего это отражает такое заболевание, как функцио-нальная автономия щитовидной железы (или – токсическая аденома, которая вырабатывает излишнее количество гормонов).

При этом участок доли щитовидной железы, который не накапливает йод, а значит и не продуцирует гормоны, окрашивается в сине-голубой оттенок – его еще называют «холодный» очаг. Так, выявление «холодных» узлов в большинстве случаев указывает на то, что обнаруженное объёмное образование — это коллоидная киста. Однако иногда, в 5-7 процентах, «холодный» очаг указывает на наличие опухоли в щитовидной железе.

Отметим, что нормальная щитовидная железа на сцинтиграфии похожа на бабочку с относительно равномерным окрашиванием.

Обследование можно пройти бесплатно по направлению участкового врача ПМСП, если вы являетесь участником системы обязательного социально-медицинского страхования.

Софья Соболевская

Семей