Горячий сезон

С середины апреля в регионе начался пожароопасный период. За это время произошло два лесных пожара и 23 загорания на общей площади 503 гектара.

Специалисты Департамента по ЧС рассказали, что для профилактики возгораний создано 68 мобильных групп. В их состав вошли сотрудники гражданской защиты, МПС, лесных организаций и местных исполнительных органов. Они провели уже 38 рейдов, в результате которых 57 человек было привлечено к ответственности за нарушение требований правил пожарной безопасности.

Примечательно, что за последние пять лет из областного бюджета выделено порядка миллиарда тенге на укрепление материально-технической базы лесного хозяйства. В рамках проекта ПРООН по сохранению лесных экосистем выделено 110 раций, три единицы техники и три квадрокоптера.

– Укомплектованность противопожарной техникой и оборудованием лесных хозяйств местных исполнительных органов доведена до 70 процентов от положенных норм. Для ликвидации природных пожаров Департаментом по ЧС задействовано свыше двух тысяч человек личного состава, 452 единицы техники, в том числе 224 пожарных автомобиля, – отметил временно исполняющий обязанности начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС ВКО Серик Амангелдин.

При этом на случай возникновения и тушения лесных пожаров на территории лесного фонда предусмотрен резервный запас горюче-смазочных материалов в количестве 166 тонн бензина, 111 тонн дизтоплива и 3500 единиц противопожарного инвентаря. Охрану леса осуществляют 48 подразделений лесных пожарных станций, а также подразделение РГКП «Казавиалесоохрана».

По словам специалистов, основными причинами распространения огня на большие площади в пожароопасный период чаще всего становятся погодные климатические условия. Так, скорость ветра достигает 16–18 м/с, с порывами до 20–25 м/с.

На сегодняшний день по области действуют 85 пожарных постов. В рамках межрегионального сотрудничества Казахстана и России в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера в июне запланировано провести пожарно-тактические учения на территории лесного фонда Государственного лесного природного резервата «Семей орманы». В них совместно с казахстанскими коллегами примут участие спасатели МЧС по Алтайскому краю РФ.

Неосторожное обращение граждан с огнём приводит к тому, что за сутки пожарные подразделения осуществляют выезд на 30 и более случаев возгораний травы. Специалисты напомнили, что за несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и несоблюдение правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Дарья Антон

Фото из открытых источников