Горячая пора

Закупить уголь уже сейчас, в разгар лета, избежав очередей, не тратя нервов и при этом сэкономив – вот основные аргументы, говорящие в пользу ранней заготовки топлива на будущую зиму.

По поручению акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева акимы городов и районов области активизировали работу с населением по ранней заготовке угля на предстоящий отопительный сезон. Параллельно ведётся работа по закладке нормативного объёма угля для всех теплоснабжающих организаций области. Кроме того, твёрдым топливом в летние месяцы запасаются впрок все учреждения образования, здравоохранения и культуры, имеющие собственные автономные котельные.

Как сообщает на своём официальном сайте Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, общая потребность угля на осенне-зимний период в области составляет 3097 тыс. тонн, в том числе для населения – 447,5 тыс. тонн, для бюджетных организаций – 40,9 тыс. тонн.

На текущий момент для нужд населения было доставлено в города и районы области 111,8 тыс. тонн коммунально-бытового угля, или 25% от общей потребности.

«На сегодня в наличии на тупиках области имеется 4 965 тыс. тонн, в том числе в Усть-Каменогорске – 690 тонн, в Риддере – 35 тонн, в районе Алтай – 2 180 тонн, в Глубоковском районе – 260 тонн, в Шемонаихинском районе – 1 800 тонн», – говорится в сообщении Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО.

Ведётся активная работа по закладке необходимого запаса угля для отопления бюджетным организациям области. Так, по сведениям курирующего управления, на текущий момент этой категории потребителей было отгружено 23,9 тыс. тонн угля (58,4%) из 40,9 тыс. тонн, которые необходимы на весь отопительный сезон. Из них для школ и детских садов было поставлено 15,3 тыс. тонн, или 50,9% от необходимого объёма (30 тыс. тонн). Объекты социальной защиты области обеспечены углём на 57,2% – 2,9 тыс. тонн из 5 тыс. тонн, необходимых на весь сезон.

Лучше всего обеспечены углём больницы, поликлиники, сельские амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты области. Их обеспеченность твёрдым топливом составляет 98,1%: заготовлено 5,7 из необходимых 5,8 тыс. тонн угля.

По информации отдела маркетинга АО «Каражыра», поставки коммунально-бытового угля в Усть-Каменогорск и районы Восточно-Казахстанской области на новый отопительный сезон 2023–2024 года начались ещё в мае. Для региональных операторов, заключивших договоры по поставкам угля по биржевым торгам, было отгружено 12,25 тыс. тонн угля. В июне общий объём отгрузки угля для населения составил 21,91 тыс. тонн, в июле – 37,84 тыс. тонн. В целом, только для нужд населения ВКО до конца текущего года с разреза «Каражыра» будет отгружено 375,47 тыс. тонн твёрдого топлива.

– Так как АО «Каражыра» является стопроцентным доминантом на рынке ВКО и области Абай, предприятие получило специальное разрешение от Агентства по защите конкуренции РК для заключения годовых фиксированных ценовых контрактов с предприятиями, реализующими уголь именно на территории этих регионов, что позволило установить среднюю взвешенную цену угля на станции «Дегелен» в вагонах на уровне 7325 тенге за тонну для жителей. Конечно, с учётом транспортных расходов и посреднических услуг для конечного потребителя цена на уголь будет больше, – сообщил директор по взаимодействию с государственными органами и внешними коммуникациями АО «Каражыра» Асет Сыдыков.

При этом, для жителей других областей Казахстана, где уголь АО «Каражыра» не является единственно возможным товаром, цена на топливо этого разреза достигает 9100 тенге за тонну на позиции станции «Дегелен». Уголь, что предназначен на экспорт, достигает в цене свыше 11 тыс. тенге за тонну.

Как пояснил Асет Сыдыков, в общем объёме добычи угля экспорт составляет не более 20%. Но именно эти доходы позволяют руководству компании компенсировать затраты на поддержку достаточно низкой цены на уголь в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Отметим, на днях между акиматом ВКО, областным управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и АО «Каражыра» подписан меморандум о сотрудничестве по поставкам угля для энергетических компаний Восточного Казахстана.

Но ещё в рамках прошлых договорённостей поставки угля осуществлялись для нужд теплоснабжающих организаций области с мая. Так, в мае с разреза «Каражыра» для теплоисточников ВКО было отгружено 140 049 тонн угля. В июне разрез отгрузил энергетикам ВКО ещё 137,7 тыс. тонн угля.

С августа теплоисточники ВКО будут получать уголь для закладки нормативного запаса твёрдого топлива на первый месяц работы в новом отопительном сезоне. В целом, за период с мая по декабрь 2023 года для теплоисточников ВКО разрез «Каражыра» отгрузит 1 540 403 тонн угля, или 22 164 вагона.

Что касается задолженности АО «Риддер ТЭЦ», угольный разрез уже подписал с новыми акционерами предприятия график погашения полуторамиллиардного долга, растянув его до конца 2024 года. При этом весь объём текущего угля предприятие будет обязано оплачивать в полном объёме. Также постепенно решаются вопросы с долгами других предприятий.

Однако запас твёрдого топлива для всех категорий потребителей – лишь одно из направлений в большой работе по подготовке городов и районов к предстоящей зиме. Главный акцент делается на текущий ремонт и реконструкцию теплоисточников и тепловых сетей.

Отметим, что вопрос подготовки к отопительному сезону находится не только под личным контролем акима Восточно-Казахстанской области Ермека Кошербаева, но и Правительства РК. Под председательством руководства Министерства индустрии и инновационного развития РК проходят ежедневные заседания штаба по подготовке к отопительному сезону, в ходе которых в режиме реального времени отрабатываются все рабочие моменты и проблемы, возникающие в связи с задержкой вагонов, недостаточным финансированием, срывом графиков ремонтных работ и так далее.

По информации Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО, подготовка к отопительному сезону в области проходит в соответствии с утверждённым планом мероприятий. Завершение всех подготовительных работ в ВКО намечено на 15 сентября текущего года.

По состоянию на 12 июля, готовность ТЭЦ в Усть-Каменогорске составляет 37,1% от общего запланированного объёма работ. Из них ремонт котлоагрегатов завершён на 30%, а турбоагрегатов – на 47%. Готовность гидроагрегатов составляет на текущий момент 65,1%. Кроме того, завершён капитальный ремонт 170,3 км электрических сетей, или 30,6% от общего плана (554,7 км).

Параллельно ведутся работы по текущему и капитальному ремонту котельных. Готовность 32 централизованных котельных в ВКО составляет 54,2%.

На текущий момент уже завершён ремонт 588,2 км тепловых сетей, или 58,1% от запланированного объёма (1012 км). Ведутся работы по ремонту сетей водоотведения: готовность составляет 802 км из 1108 км запланированных, или 72,8%. Сети водоснабжения отремонтированы на 70,3% – 2819,9 км из 4013 км запланированных.

К новому отопительному сезону уже практически полностью подготовились все объекты здравоохранения ВКО: 98%, или 307 учреждений из 314, 10 из 12 объектов соцзащиты тоже уже готовы к предстоящей зиме. Из 511 объектов образования паспорта готовности получили 348 учреждений, или 68%.

«В рамках Национального проекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» на реализацию четырёх проектов по реконструкции и строительству 12,9 км тепловых сетей общей стоимостью 3,6 млрд тенге из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд тенге (переходящие на 2024 год)», – информирует Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. В настоящее время строительно-монтажные работы начаты на трёх объектах. Это реконструкция тепловых сетей по ул. Малдыбаева и ул. Пограничная в Усть-Каменогорске и в посёлке Глубокое.

Екатерина Гуляева