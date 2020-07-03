Город добродетели

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева создана Государственная комиссия по подготовке и проведению 1150-летнего юбилея Абу Насра аль-Фараби. Празднование должно пройти на высоком организационном и содержательном уровне. И это не случайно. Как и во времена аль-Фараби, казахстанское общество испытывает потребность в совершенстве и нравственной чистоте, ищет свой путь к истине. Поэтому сегодня мы вновь обращаемся к духовным открытиям нашего знаменитого земляка.

Дом мудрости

Аль-Фараби – всемирно известный философ, ученый, которого во всем мире считают Вторым учителем после Аристотеля. Это высочайшая оценка его достижений.

– В VIII–IX веках начинается ренессанс культуры в Аравии, на Ближнем Востоке и в Средней Азии, успешно развиваются и экономика, и наука. Процветают города Багдад, Шам (Дамаск), Ташкент, Баласагун, Тараз, Отрар и многие другие, – говорит Жабайхан Абдильдин, академик, доктор философских наук, профессор Евразийского национального университета им. Л. Гумилева.

По его словам, в IX веке, когда творил наш величайший земляк аль-Фараби, в Арабском халифате наблюдается подъем научной мысли, а в Европе о наследии античности надолго забыли. Халиф аль-Мамун основал в Багдаде специальное учреждение – Дом мудрости, крупнейший научно-исследовательский центр того времени. Там звучали арабский, тюркский, латинский, греческий, арамейский языки, санскрит и фарси, собирались деятели науки, представители разных народов и религий. Это была идеальная база для проведения международных исследований, переводов, расчетов и опытов.

При центре существовала библиотека Хизанат аль-хикма. Здесь собрали важнейшие древнегреческие и индийские научные трактаты и перевели на арабский язык работы Пифагора, Аристотеля, Платона, Гиппократа и Галена.

Кроме того, ученые Дома мудрости проводили геодезические работы в окрестностях столицы халифата. Одной из задач было проверить данные книги «Альмагест» древнегреческого ученого Птолемея и определить истинные размеры Земли. Ученые халифата определили длину 1 земного меридиана. Их расчет лишь на 1 градус отличается от современного.

В Доме мудрости вместе с аль-Фараби, выходцем из города Отрара (Фараб), трудились другие славные мыслители: аль-Хорезми, математик, создавший алгебру как самостоятельную науку; Хайям, бывший, как известно, не только автором рубаи, но творцом неевклидовой геометрии за 700 лет до Лобачевского и Римана; Ибн Сина, создатель «Канона врачебной науки» и энциклопедии «Книга исцеления»; аль-Газали, знаменитый философ.

Эти гениальные люди не только развивали геометрию, математику и логику, но и расширили понимание того, каким образом происходит сам процесс познания.

– Аль-Фараби был великим мыслителем, математиком, астрономом. Знаменитая его книга «Комментарии к «Альмагесту» Птолемея» стала развитием аристотельско-птоломеевской концепции, которая для своего времени была передовым научным представлением о мире. Он детально разрабатывал, развивал учение Аристотеля о теории познания, – поясняет академик Жабайхан Абдильдин.

Фараб, согласно данным средневековых авторов, был крупным центром с населением около 70 тыс. душ мужского пола, с соборной мечетью, цитаделью и базаром. Город, расположенный в Отрарском оазисе, вместе с прилегающими к нему районами был древнейшим центром ирригационного земледелия и городской цивилизации. Позже Фараб стал именоваться Отраром, развалины которого находятся на территории нынешней Туркестанской области.

Сохранились свидетельства современников, говорящие, что город Отрар в IХ веке был средоточием культуры, находившимся на стыке степи и оседлого населения, земледелия и кочевничества, важнейших исторических взаимодействий и торговых путей. Известно, что в Отраре имелась библиотека, которая по числу книг была второй после знаменитой Александрийской библиотеки.

Земляками и учениками аль-Фараби были Аббас Жаухари, известный астроном, который составлял знаменитые астрономические таблицы, Исхак аль-Фараби, языковед и этнограф, Джанах ибн Хакан ал-Кимаки, видный географ. Отрар однако не был единственным культурным оазисом на территории Казахстана в средние века. Были и другие культурные центры – города Тараз, Туркестан, Сыганак, Мерке.

Тюрки, населявшие эту территорию, создали развитое искусство, науку, различные ремесла. Существовала реальная культурная связь народов Казахстана, Средней Азии и Ближнего Востока и других регионов мира.

Идеи

востребованы

По глубокому убеждению академика Абдильдина, в наши дни особое внимание нужно обратить на знаменитый трактат аль-Фараби «О взглядах жителей добродетельного города». Во многом он соотносится с великой идеей Платона об идеальном государстве. Однако аль-Фараби творчески развивает и переосмысливает идеи древнегреческого мудреца. Ведь наш философ не только комментатор трудов античных ученых, что также было крайне важно и трудно, но и глубокий самостоятельный исследователь.

В данном трактате под городом подразумевается все государство и ставится проблема: как людям жить счастливо?

Для ее понимания аль-Фараби конструирует общество, в котором верховодят добро, справедливость, мир и согласие. Он разбирает проблемы воспитания и образования граждан, проектирует механизмы наилучшего управления государством.

Аль-Фараби рассуждал: «В чем совершенство человека? В счастье. Как достигается счастье? Через знание и поведение. Какого рода это знание? Оно знание сущности всего и всякого сущего. Каково поведение, дающее счастье? Это добродетельное поведение. Как постигается это знание? Оно постигается исследованием, искусством воспитания, обучением».

Теоретическим искусством, дающим истинное знание о сущем, является философия, а практическим, выправляющим деяния и направляющим души к счастью, является политика. Они должны существовать в единстве, как един в двух лицах философ и политик. Философия и политика в их единстве дают и искомое знание, и искомое поведение.

– Аль-Фараби глубоко изучил вопрос о счастье человека, – отмечает Жабайхан Абдильдин. – Итак, народ будет счастлив только в добродетельном, нравственном городе. Чтобы достичь такого состояния, люди должны жить спокойно, без войн и конфликтов, понимать друг друга.

Государство же призвано полностью соответствовать своему назначению – обеспечить людям возможности для построения счастливой жизни.

Для того чтобы государство стал таким, его должен возглавлять философ. Только тогда, по мнению аль-Фараби, люди станут по-настоящему счастливы. Правитель должен быть мудрым, имеющим большие знания, а кроме того, мужественным, честным, справедливым и милосердным. В целом аль-Фараби вменяет ему 12 обязательных качеств. Без подобного правителя, полагает он, город-государство обречен на гибель.

Согласно мудрецу, человек не может достичь совершенства в одиночестве, так как постоянно нуждается в том, что не может доставить себе сам. По этой причине и возникают человеческие общества.

В своем учении философ различает два типа городов: добродетельный и невежественный.

О первом уже было сказано. Что касается второй разновидности, то невежественным городом является тот, жители которого никогда не знали счастья, и им даже в голову никогда не приходило к нему стремиться. Взгляды жителей безнравственного города формально добродетельные, но действия – однозначно невежественные. Подобные города ожидают скорый распад и гибель.

(Окончание в следующем номере)

Игорь Прохоров

«Казахстанская правда», №49, 12 марта 2020 г.