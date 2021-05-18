Горит трава

С начала пожароопасного сезона в регионе зафиксировано 72 возгорания сухой травы на общей площади 1657 гектаров.

– Одно из последних возгораний произошло 16 мая недалеко от села Миролюбовка Кокпектинского района, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – Огонь удалось ликвидировать на площади десять гектаров. Причиной возгорания послужило неосторожное обращение населения с огнём.

Чтобы предотвратить подобные чрезвычайные ситуации, специалисты проводят широкомасштабную профилактическую работу среди жителей региона. Создано 69 мобильных групп численностью 384 человека. Так, во время рейдовых мероприятий выявлено и привлечено к ответственности по статьям 336 и 410 КоАП РК 223 нарушителя.

Помимо этого, для отслеживания загорания на первоначальной стадии спасатели используют космомониторинг. Было зафиксировано 183 термоточки, которые оперативно отработали пожарные подразделения ведомства и не дали огню распространиться дальше. На сегодняшний день высокий показатель пожарной опасности наблюдается в Семее, Бородулихинском, Урджарском, Кокпектинском, Курчумском и Бескарагайском районах.

Специалисты ДЧС ВКО в очередной раз напоминают восточноказахстанцам: во избежание чрезвычайных ситуаций следует строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников