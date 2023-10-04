Гол в ворота – и миллион

В Усть-Каменогорске прошёл открытый Республиканский футбольный турнир, посвящённый памяти государственного деятеля Бердыбека Сапарбаева.

Бердыбек Сапарбаев возглавлял Восточно-Казахстанскую область с 2009 по 2014 годы и остался в памяти жителей региона как один из самых деятельных и открытых к диалогу руководителей.

Шестнадцать любительских команд по мини-футболу из разных районов Восточного Казахстана и из других областей в течение трёх дней боролись за главный приз – один миллион тенге. В этих соревнованиях спортсмены выложились на все сто, показав отличную игру и захватывающие матчи.

– В турнире принимали участие команды из Павлодара, Талдыкоргана, Кызылорды, области Абай и из нескольких районов ВКО. Несмотря на ненастную погоду, соревнования прошли по плану, – рассказал руководитель отдела физической культуры, спорта и туризма города Усть-Каменогорска Ербол Коныратов.

Действительно, погодные условия первых двух дней, когда периодически областной центр накрывало волной дождя, оставляли желать лучшего. И футболистам приходилось играть, несмотря на сырость и холод. Зато в последний день турнира погода благоволила игрокам и их болельщикам и матчи четвертьфинала, полуфинала и финала прошли без «метеопроисшествий».

В перерывах между матчами не остались без внимания и зрители турнира, для них организаторы подготовили и провели различные конкурсы, разыграв полезные призы и подарки. Если взрослые пробовали себя в прыжке Роналду, а подростки состязались в способности жонглировать мячом ногами, то самые младшие зрители пытались попасть им в метку в центре доски, имитирующую футбольные ворота.

По итогам трёхдневного турнира победителями и обладателями приза в один миллион тенге стали игроки команды «Bars-Маркаколь» из Усть-Каменогорска. Наши футболисты обыграли соперников из области Абай, команду «Жоламан», с разгромным счётом 4:1. Жоламановцам достался серебряный кубок и приз в шестьсот тысяч тенге. Почётное третье место турнира и четыреста тысяч тенге выиграли футболисты «Аксуата» из ВКО.

Помимо основных турнирных мест судьи выбрали лучших футболистов по номинациям: лучший игрок – Дархан Юсупов из «Bars-Маркаколь», лучший защитник – Куаныш Сайн из «Жоламан», лучший бомбардир – Фархат Айманов из «Bars-Маркаколь», лучший вратарь – Думан Дуйсенбеков из «Аксуат».

– Турнир был захватывающим, интересным, все соперники сильные, опытные и бороться с ними за главный приз было в удовольствие. В целом организация мероприятия была на высоте, – отметил руководитель команды победителя Нартай Чамбилов.

В завершение состязания организаторы турнира памяти Бердыбека Сапарбаева отметили, что спортивное мероприятие станет ежегодным.

Аяужан Утеулинова