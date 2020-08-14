17-летний казахстанский вратарь Роман Левин подписал контракт с клубом четвёртого дивизиона чемпионата Испании ФК «Торрент».

Любовь к игре миллионов Роман питает с детства. Хотя путь в большой спорт начался с хоккея. Отец Романа, Алексей Левин, работает спортивным врачом в футбольной команде. Он часто брал сына на тренировки и на игры. Это и предопределило выбор.

– Мне очень нравилась атмосфера, которая царила в команде «Иртыш». Это был очень дружный футбольный коллектив. Что и стало одной из причин, почему я выбрал именно футбол. Также мне нравилось ощущение мяча в ногах. Особенно – его шуршание в сетке после забитого гола, а сейчас этот звук для меня – не из приятных. Третьей причиной стало то, что в хоккейной секции увеличились нагрузки и тренировки накладывались на время школьных занятий. Всё-таки в шесть лет нежелательно пропускать школу из-за спорта, – говорит Роман.

Когда семья переехала в Алматы, Роман занимался в академии футбола команды «Кайрат». Здесь он окончательно понял, что футбол не просто увлечение, а в нём вся его жизнь, и здесь же решил, что непременно станет вратарём. Это со стороны кажется – стоит спортсмен на воротах и ловит мяч. На самом деле всё не так просто, не пропустить мяч в ворота – целая спортивная наука. Этому обучает специальный тренер. Конечно, оттачивать мастерство помогают кумиры.

– Для меня примерами современного вратаря являются Марк-Андре Тер Штеген («Барселона») и Эдерсон Мораес («Манчестер Сити»). Оба отличаются собственной манерой игры ногами. Своими передачами они очень хорошо разгоняют атаки. Быстрые и точные вводы мяча порой бывают опасными для команды соперника, и я думаю, что современный вратарь должен уметь не только отбивать мячи, но и умело начинать атаки. Стараюсь научиться так же быстро принимать смелые решения и обрезать опасные передачи соперника.

Лучшим примером результата работы над собой для меня является защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Смотря на него, я понимаю, не важно, где ты играешь, самое главное – это работать над собой, верить в себя, получать удовольствие от того, что ты делаешь, и, несмотря ни на что, идти к своей цели, – говорит Роман.

Есть у юного вратаря и заветная мечта – защищать ворота Национальной сборной Республики Казахстан. Его кумиры в сборной – экс-капитан Самат Смаков и недавно завершивший карьеру Давид Лория.

– Оба этих спортсмена полностью отдавали себя на футбольном поле и были примерами для многих молодых игроков. Я очень рад, что знаю их лично. Для меня это огромная честь, – делится Роман.

Оттачивать мастерство в Испании Роман уехал в 2018 году. «Валенсия» для него – третья футбольная академия. До этого он тренировался в академии «Торре Леванте U-19» и «Интер Сан Хосэ Валенсия U-19».

– В первый год моего пребывания в Испании я тренировался со старшей командой до 19 лет. Это был для меня отличный опыт – в 15 лет тренироваться с 18-летними ребятами. В следующем сезоне продолжил тренироваться в «Сан Хосэ». Также тренировался с первой командой, которая участвует в чемпионате Испании до 19 лет, – говорит Роман. – Перед каждой тренировкой посещаю тренажёрный зал.

Спорт спортом, но об учёбе тоже не стоит забывать. С утра – занятия в школе, обычно семь уроков по 50 минут, и только во второй половине дня – тренировки.

В своём плотном графике восходящая звезда футбола обязательно находит время для общения с друзьями, в том числе и из Казахстана. Вспоминает Роман и родной город своих родителей – Семей.

– По Казахстану я скучаю, особенно по семье, друзьям, по снегу, холодной зиме и горам. В Испании нет такого разнообразия еды, как в Казахстане. В нашей стране очень много заведений с разнообразной кухней. Люди в Испании более расслабленные и ленивые. Рабочий день там короче, чем в Казахстане, и присутствуют паузы на обед и сон. Праздничных дней в Испании намного больше. Например, все госслужащие отдыхают или работают только до обеда на протяжении всего августа. В Казахстане тяжело выделить одну конкретную культуру, ведь у нас многонациональная страна, соответственно очень многое перенимается из одной культуры в другую. — Я считаю, что это делает нашу страну уникальной, – говорит Роман. – А Семей – это родина казахстанского футбола. Там немало талантливых мальчишек и девчонок, любящих эту игру. Очень хочу, чтобы молодые спортсмены продолжали радовать публику и добиваться успеха. Самое главное – верить в себя, работать, несмотря ни на что, и любить своё дело.

В новом клубе Романа есть профессиональная команда. Для него это отличная возможность перейти из детско-юношеского футбола во взрослый. Футбольный клуб «Торрент» является главным филиалом футбольной академии «Валенсия». За прошлый год в «Валенсию» попали 10 игроков.

В следующем году Роман перейдёт из юношеского футбола в профессиональный. Нам остаётся пожелать ему удачи, и надеемся, что увидим его защищающим ворота Национальной сборной Казахстана.

Мария Щетинина

Семей