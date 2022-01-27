Общество

Годен к строевой

27.01.2022
545

В Аягозском районе началась подготовка к весеннему призыву в ряды Вооружённых сил РК.

В Объединённом отделе по делам обороны города Аягоза стартовала кампания по воинскому учёту будущих защитников Родины. В этот период, который продлится до конца марта текущего года, будут изучаться годность к военной службе, а также профессия и состояние здоровья юношей.

В настоящее время школьники и учащиеся специальных и общеобразовательных школ прибывают в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования и постановки на воинский учёт. В связи с мерами предосторожности ежедневно осматриваются около 30 человек. На начальном этапе юноши проходят медицинский осмотр и представляют необходимые документы, подтверждающие их годность к военной службе. Призывников, нуждающихся в медицинском наблюдении, регистрируют в лечебно-профилактических организациях.

Процедура постановки на воинский учёт порядка 300 граждан в Аягозе осуществляется органами военного управления совместно с местными исполнительными органами.

– С начала этого года полным ходом идёт процесс постановки на воинский учёт в Объединённом отделе по делам обороны города Аягоза, – сообщил заместитель начальника этого ведомства майор Мурат Сарсеев. – Каждый молодой человек и родитель могут связаться с нашей местной военной администрацией для получения дополнительной информации. Кроме того, будет проведена информационная работа по зачислению в военно-учебные заведения Минобороны РК, разъяснены преимущества военной службы по контракту.

После оформления регистрации молодым людям выдаётся свидетельство о приписке в военкомате. Это документ, подтверждающий, что призывник на момент призыва на военную службу состоит на воинском учёте по месту жительства.

Ерик Абитов

Аягозский район

27.01.2022
545

Еще новости

Новые расценки

24.01.2022

Знак качества и ключ к загадкам истории

21.01.2022

Встреча охотника с ирбисом

19.01.2022

За глобальные реформы

17.01.2022
Back to top button