Годен к строевой

В Аягозском районе началась подготовка к весеннему призыву в ряды Вооружённых сил РК.

В Объединённом отделе по делам обороны города Аягоза стартовала кампания по воинскому учёту будущих защитников Родины. В этот период, который продлится до конца марта текущего года, будут изучаться годность к военной службе, а также профессия и состояние здоровья юношей.

В настоящее время школьники и учащиеся специальных и общеобразовательных школ прибывают в военкомат для прохождения медицинского освидетельствования и постановки на воинский учёт. В связи с мерами предосторожности ежедневно осматриваются около 30 человек. На начальном этапе юноши проходят медицинский осмотр и представляют необходимые документы, подтверждающие их годность к военной службе. Призывников, нуждающихся в медицинском наблюдении, регистрируют в лечебно-профилактических организациях.

Процедура постановки на воинский учёт порядка 300 граждан в Аягозе осуществляется органами военного управления совместно с местными исполнительными органами.

– С начала этого года полным ходом идёт процесс постановки на воинский учёт в Объединённом отделе по делам обороны города Аягоза, – сообщил заместитель начальника этого ведомства майор Мурат Сарсеев. – Каждый молодой человек и родитель могут связаться с нашей местной военной администрацией для получения дополнительной информации. Кроме того, будет проведена информационная работа по зачислению в военно-учебные заведения Минобороны РК, разъяснены преимущества военной службы по контракту.

После оформления регистрации молодым людям выдаётся свидетельство о приписке в военкомате. Это документ, подтверждающий, что призывник на момент призыва на военную службу состоит на воинском учёте по месту жительства.

Ерик Абитов

Аягозский район